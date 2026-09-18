Moreno reivindica los Premios Escaparate como "una obra colectiva" que proyecta "la marca Andalucía en el mundo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en los XX Premios Escaparate. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que los Premios Escaparate, concedidos por la revista fundada en 2006 por el periodista Mario Niebla del Toro Carrión, "ayudan a proyectar la marca Andalucía en el mundo". Moreno ha subrayado que estos galardones cumplen 20 años y ha señalado que constituyen "una obra colectiva para el beneficio de Sevilla y de Andalucía".

En este contexto, ha expresado su deseo de que estos galardones, celebrados en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, continúen durante otros 20 años y ha añadido que espera que "el alcalde de Sevilla siga siendo José Luis Sanz, que eso será una buena noticia, y que yo me haya retirado a mejores cosas".

En esta edición conmemorativa, ha sido el propio Ayuntamiento de Sevilla el encargado de impulsar y organizar la ceremonia. Este respaldo institucional se ha traducido también en un gesto solidario, coincidiendo con la gala, se ha destinado una aportación económica al colegio SAFA Blanca Paloma, situado en el barrio de Los Pajaritos, una zona que el Consistorio considera dentro de sus programas de atención a la infancia en riesgo de exclusión social.

La gala ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía y ha tenido como Padrino de Honor a Manuel Filiberto de Saboya, quien ha recibido su distintivo de manos del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Durante el mismo acto, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha hecho entrega del cheque correspondiente a la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, con el que se ha materializado la donación al citado colegio SAFA Blanca Paloma.

Esta edición ha estado marcada por dos efemérides. Por un lado, el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, que se ha conmemorado con el nombramiento como Presidente de Honor de su hijo, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo. El galardón ha sido entregado por el secretario general de Desregulación de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Aguado, y recogido sobre el escenario por el duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, hijo del homenajeado.

Por otro lado, la reciente proclamación de la selección española de fútbol como campeona del mundo se ha reconocido con la Distinción Escaparate por el Mundial al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. El galardón ha sido recogido en su nombre por el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Álvaro de Miguel Casanueva, de manos del presidente de la Junta.

La noche ha contemplado, además, un cuarto reconocimiento, el Premio Escaparate XX Aniversario a Salvatore Ferragamo, que ha entregado el director de Escaparate, Mario Niebla del Toro, y que ha recogido la nieta del diseñador, Angélica Visconti Ferragamo, princesa de Ceverteri, vicepresidenta del Grupo Ferragamo y vicepresidenta de la Fundación Ferragamo.