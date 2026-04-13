Moreno repitiría mayoría absoluta el 17M con el peor resultado histórico del PSOE-A y subida de Vox, según Sigma Dos

Imagen del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno durante la presentación de los componentes de las listas del PP para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En Granada, a 11 de abril de 2026 - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP liderado por Juanma Moreno revalidaría su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el 42,8% de los votos y entre 55 y 57 escaños, mientras que el PSOE-A caería a su peor resultado histórico con el 22,9% de los sufragios y entre 27 y 29 diputados, según un sondeo de intención de voto de Sigma Dos que publica este lunes 13 de abril el diario El Mundo.

A poco más de un mes de la cita con las urnas en Andalucía, la encuesta realizada entre el 6 y el 10 de abril a partir de 1.596 entrevistas augura crecimiento para el resto de fuerzas que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz: Vox lograría un 15,6% de apoyo y entre 17 y 19 escaños; Por Andalucía alcanzaría el 8,1% de los votos y entre cinco y seis parlamentarios; y Adelante Andalucía obtendría el 5,7% de los sufragios y dos diputados.

En concreto, el sondeo asigna al PP de Juanma Moreno el 42,8% de los votos --tres décimas menos que hace cuatro años-- y entre 55 y 57 escaños, lo que le permitiría mantener la mayoría absoluta en el Parlamento (55 escaños) con entre uno y tres diputados menos que en la actualidad.

El PSOE-A de María Jesús Montero se quedaría con un 22,9% de apoyo en las urnas --1,2 puntos menos que en junio de 2022-- y entre 27-29 escaños frente a los 30 con que cuenta actualmente en la Cámara autonómica, mientras que Vox alcanzaría entre 17 y 19 escaños frente a los 14 actuales gracias al 15,6% de los votos --2,1 puntos más que hace cuatro años--.

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo y con la inclusión in extremis de Podemos lograría el 8,1% de los votos --cuatro décimas más que hace cuatro años-- y entre cinco y seis parlamentarios --ahora tiene cinco--, mientras que Adelante Andalucía mantendría sus dos escaños actuales con un 5,7% de apoyo bajo el liderazgo de José Ignacio García, 1,1 puntos más que en junio de 2022.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, sería el líder político mejor valorado rozando el aprobado con una nota de 4,9, seguido por los candidatos de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que lograrían un 3,7; el candidato de Vox, Manuel Gavira, con un 3; y la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con un 2,8.

