Moreno reprocha a Vox sus lecciones sobre la sanidad: "Un partido que sale corriendo cuando tiene que asumir gestión"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que Vox pretenda dar lecciones sobre la gestión de la sanidad pública cuando es un partido que "a la primera de cambio sale corriendo cuando tiene que asumir alguna responsabilidad" como se ha visto en las comunidades autónomas donde alcanzó pactos de gobierno con el PP.

En su debate con el portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha criticado que ese partido presuma de que todo lo va a hacer "fenomenal", cuando a la hora de la verdad, cuando se ha puesto "enfrente del toro, de la responsabilidad, ha salido corriendo".

"Gestionar es muy difícil y es muy fácil salir a una tribuna y decir voy a resolver el problema de la emigración o de la sanidad", ha dicho al portavoz de Vox.

Moreno ha defendido las "políticas serias" que está adoptando su gobierno para solucionar los problemas en la sanidad pública, sin caer en el "politiqueo".

Ha dicho que cada vez ve "más cerca" a Vox del PSOE-A, de manera que ha augurado que lo acabará viendo "cogiendo la pancarta" en la manifestación del domingo frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza.

Juanma Moreno ha planteado a Gavira si considera que la sanidad pública andaluza que había con María Jesús Montero como consejera de Salud en anteriores gobiernos del PSOE-A "era mejor" que la que hay en este momento.

Por su parte, Manuel Gavira ha criticado la "dejadez" del Gobierno andaluz con el cribado de cáncer de mama y que se esté dedicando a anunciar planes que no van a resolver "nada". En siete meses no van a hacer lo que no han hecho en siete años", ha dicho Gavira a Moreno, a quien ha reprochado que ayer no estuviera presente durante todo el debate general sobre la sanidad andaluza que acogió el Parlamento.

Según ha señalado, lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama no es "un bache coyuntural, es un problema estructural que hay en la sanidad en Andalucía".

"Y es un problema con un origen político que iniciaron los socialistas, y ustedes se han dedicado a mantener las mismas políticas que los socialistas", ha dicho el portavoz de Vox a Moreno.

"A usted no le importa la salud de los andaluces, señor Moreno, a usted lo único que le importa es no perder los votos", ha manifestado Manuel Gavira, quien ha denunciado una "pinza" entre el PSOE y PP con las mujeres afectadas "en medio estrujadas".

Todo lo que está ocurriendo, a su juicio, es consecuencia de unas políticas que iniciaron los gobiernos del PSOE-A y que el actual ejecutivo del PP-A "ha mantenido durante los últimos siete años" y ha señalado que la "tontería" de la creación de un comité de expertos para abordar la situación de la sanidad pública viene a decir que "los altos cargos de la administración son unos incompetentes".

Manuel Gavira ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno no tiene "ningún plan" para la sanidad pública y todo son "milongas".