Moreno y Rueda justifican el pacto de Mazón y Vox por la necesidad de un Presupuesto para la "reconstrucción" valenciana

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Xunta de Galicia, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, respectivamente, ambos del PP, han justificado este martes el acuerdo anunciado este pasado lunes por su compañero de partido, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con Vox para aprobar el presupuesto autonómico valenciano de este año 2025 debido a la "necesidad" de dicha región de contar con unas cuentas públicas que posibiliten su "reconstrucción" tras la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado mes de octubre y que causó más de 200 muertes.

En una rueda de prensa tras una reunión en el Palacio de San Telmo de Sevilla, los presidentes andaluz y gallego se han pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas, ante las que Juanma Moreno ha sostenido que "ahora mismo" la "única prioridad" para los valencianos es "solventar los gravísimos problemas que tienen como consecuencia de la dana" de octubre, y para ello "necesitan un instrumento importantísimo como son los Presupuestos".

En ese punto, el presidente andaluz ha criticado que el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana (PSPV) "ha sido incapaz de hacer el más mínimo acercamiento para sacar adelante un presupuesto que necesitan los valencianos", y "no son capaces de emular ni de cerca lo que sus primos hermanos de Alemania acaban de hacer" en dicho país, en alusión al "acuerdo" alcanzado entre la CDU y el SPD alemán.

"Ante esa incapacidad manifiesta" del PSPV de "hacer un mínimo esfuerzo para que esos Presupuestos salgan, entiendo que el señor Mazón ha buscado otra opción" que "ha sido llegar a un acuerdo con Vox", ha continuado razonando Moreno, que en esa línea ha defendido que "la reconstrucción de la Comunidad Valenciana es una prioridad absoluta que está por encima ahora mismo de cualquier criterio ideológico", y entiende que "el presidente Mazón "ha buscado la opción más viable, más rápida, para sacar adelante unos Presupuestos".

No obstante, Moreno ha puntualizado que a él "personalmente" le "hubiera gustado que el PSOE tuviera un poquito más de sensibilidad hacia esos problemas", al tiempo que ha defendido que este acuerdo de Mazón con Vox es "puntual".

RUEDA: LA "RECONSTRUCCIÓN" COMO PRIORIDAD

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sostenido que si Mazón "pretende" acometer "la reconstrucción" de Valencia, como está "seguro" que quiere hacer, "necesita unos Presupuestos", y ha considerado "muy hipócrita que los mismos que no le han facilitado en absoluto poder cerrar estos Presupuestos con ellos, ahora se escandalicen porque ha tenido que cerrarlos con una fuerza política que le permite" la aprobación de esas cuentas.

Rueda ha compartido así con Moreno que "lo más importante" ahora mismo para la Comunidad Valenciana es "poder tener esos recursos financieros" que le aporta un Presupuesto y llevar a cabo "la reconstrucción", y "todo lo demás, en estos momentos, siendo importante, no es lo fundamental".

Además, el presidente gallego ha dicho también estar "seguro" de que "el PP en la Comunidad Valenciana tiene claros sus principios, cómo tiene que actuar y sus prioridades".

MORENO CRITICA LOS ACUERDOS DE SÁNCHEZ CON "RADICALES"

En otro momento de la rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas al hilo de dicho acuerdo en la Comunidad Valenciana, Juanma Moreno ha dicho que le "llama mucho la atención cómo hay grandes alarmas cuando hay cualquier acuerdo con Vox y, sin embargo, vemos cómo" el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "pacta de manera cotidiana con partidos políticos que no acatan, que no respetan la Constitución" ni "el marco de convivencia que tenemos, tanto estatutario como constitucional", y que "ni siquiera creen en un modelo común y compartido que es España", hasta el punto de que "dicen abiertamente que quieren destruir ese espacio", ha advertido.

Moreno ha denunciado así que Sánchez llega a esos acuerdos con unos políticos "muy extremistas" y "radicales", y ha criticado que eso no se pueda cuestionar y, en cambio, haya "alarma nacional" si se produce una "aproximación" del PP a un grupo político como Vox con el que él, no obstante, ha "mostrado claramente" sus "diferencias", ha apostillado el dirigente andaluz.

En ese punto, el presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado que él cree "en el bipartidismo" y "en los espacios centrales", y quiere "que haya un Gobierno del PP y lo sustituya uno del PSOE", de forma que "el centro izquierda y el centro derecha ocupen el espacio de la centralidad", pero ha opinado que "tampoco podemos hacer que Sánchez pacte con quien le plazca lo que le plazca y cuando le plazca, y no pase nada".

"DOGMATISMO CLIMÁTICO"

Por otro lado, preguntados ambos presidentes por las alusiones al "dogmatismo climático" que Mazón realizó este lunes al anunciar su acuerdo con Vox, Juanma Moreno ha dicho que tiene "claro" que "el cambio climático es una realidad como consecuencia de la acción de la actividad económica y social del hombre", y "todos debemos poner todo lo que tengamos de nuestra parte para revertir, o por lo menos aminorar, las consecuencias del cambio climático".

Dicho esto, ha puntualizado que "dentro de la 'Agenda Verde' se ha comprobado, y el propio PP europeo así lo ha establecido, que no podemos hacer una transición en materia agrícola y energética tan rápida", así como "los propios sectores productivos han pedido que esa transformación que están haciendo nuestros agricultores y ganaderos venga acompañada de una financiación por parte de la Unión Europea para adaptar sus sistemas productivos" y "no utilizar determinados productos químicos" en el campo.

Por su parte, Alfonso Rueda ha dicho que "por supuesto" que existe "preocupación por el cambio climático" y que "hay que luchar contra él", y desde esa premisa ha indicado que "si el dogmatismo climático quiere decir es que todo esto no tiene importancia y, por lo tanto, no hay que dársela ni preocuparse ni hacer nada, no estoy en absoluto de acuerdo" con eso.

"Y si esos son los postulados de Vox, desde luego yo no estoy de acuerdo en absoluto con ellos", ha abundado el presidente gallego antes de puntualizar que, "dicho esto, la transición energética ordenada es absolutamente necesaria".