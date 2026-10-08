Moreno: Sánchez "manipula la figura" de Maricarmen para buscar convertirse en "referencia de la lucha" por la vivienda

1123956.1.260.149.20261008122632 Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, pretende "manipular la figura" de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que ayer falleció y que fue desahuciada, para situarse "como referencia de esa lucha a favor de la vivienda".

"No es creíble ni es razonable, porque ha tenido ocho años para hacer muchas cosas y lejos de arreglar el problema, lo que ha hecho es agravarlo", según ha manifestado Juanma Moreno sobre Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de acudir a la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid.

Juanma Moreno ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen, una señora "que se ha convertido en un icono de las situaciones que viven muchas familias en España" y ha expresado su "máximo respeto a sus familiares y a sus seres queridos".

Ha manifestado que lo ocurrido a Maricarmen y "todo el movimiento que ha habido en torno a ella" debe servir "para que, entre todos, entre todas las instituciones, alejemos la demagogia y el populismo, y hagamos política de vivienda real, con diagnósticos certeros, escuchando a la gente que entiende de vivienda y viendo las experiencias que hay en otros países para ver cómo solucionamos un problema que es grave, difícil y complejo" como el del acceso a la vivienda.

Para Moreno, en los últimos ocho años, "lamentablemente, lejos de avanzar, lo que se ha hecho es retroceder", y el proceso del acceso a la vivienda se sitúa actualmente entre los dos primeros problemas para los españoles.

A la pregunta de si cree que se está haciendo una "utilización de la muerte" de Maricarmen, el presidente de la Junta ha expresado que cree que sí: "Se está haciendo una utilización desde el punto de vista político; estamos al calor de unas elecciones legislativas y ese calor y excitación política están haciendo que se esté utilizando, de manera muy especial por parte del presidente del Gobierno".

"Veo un intento de manipular esa figura, que ha zarandeado las conciencias del conjunto de la sociedad española y que ha servido para que coloquemos como objetivo fundamental un grave problema que tenemos en España, como es el problema de la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables", según Moreno, para quien el hecho de que Pedro Sánchez que "se sitúe como referencia de esa lucha a favor de la vivienda de las personas más vulnerables" no es "creíble".