Por Andalucía llevará 'el decreto Maricarmen' al Parlamento: "Las competencias las tiene Moreno, tiene que responder"

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Ernesto Alba, ha anunciado que su formación va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento que recoge parte de los puntos recogidos en los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central.

"Moreno Bonilla no puede hablar de vivienda en estos momentos como si aquí no pasara nada, como si todas las responsabilidades fueran exclusivamente de Madrid. El Estatuto de Autonomía dice que el mayor responsable en materia de vivienda es el Gobierno andaluz porque las competencias radican aquí, en Andalucía", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

Alba ha explicado que la PNL recoge entre sus puntos que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional, poner tope a los precios de los alquileres, poner fin al fraude del alquiler de temporada y en habitaciones, asistencia legal gratuita para los inquilinos que se sienten presionados y prohibir pisos turísticos en zonas tensionadas, así como revisar las licencias existentes actualmente.

"Lo vamos a traer al Parlamento, con el objetivo de que todos se pronuncien políticamente, desde el Partido Popular y Vox, hasta el resto de fuerzas de la oposición, y que cada uno diga de qué lado está en este mundo en el que nos encontramos entre el pueblo y los especuladores, entre la gente y los fondos buitres", ha subrayado.

En esta línea, ha valorado positivamente que el Gobierno lleve los reales decretos a la Diputación Permanente del Congreso para "evitar que se produzcan desahucios". "Que no venga Moreno Bonilla a decir que aprobar los decretos en la diputación permanente es un fraude. El uso de la diputación permanente le valió al señor Moreno Bonilla para subirse el sueldo", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado al presidente de la Junta por "ser rentista" tras comentar esta semana que tiene una vivienda en alquiler. "Cuando eres rentista, pues ya se sabe los intereses a los que cada uno responde", ha subrayado.

Alba ha puesto en valor el papel de las movilizaciones por la vivienda para "cambiar el terreno político" y "poner encima de la mesa un problema transversal".

"El problema de la vivienda ya no hay quien lo esconda debajo de las alfombras. El político que quiera esconderlo tiene un problema en estos momentos. Está en las calles, en los barrios, se habla de vivienda en cualquier conversación y está determinando la coyuntura política y la actualidad", ha destacado.