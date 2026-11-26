El presidente de la Junta, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este jueves de que, sea el resultado que sea el que obtenga el PSOE en las elecciones generales del día 29, su candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se va a atornillar al escaño" y no se va a ir "ni con agua caliente".

"Yo creo que Sánchez no se va ni con agua caliente, porque tiene una ambición, como dijo el señor (Carles) Puigdemont, desmesurada", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Juanma Moreno, convencido de que el PSOE "va a perder" las elecciones generales del domingo.

"Con esa ambición desmesurada, estoy convencido que se va a atornillar a la oposición y lo peor es que va a hipotecar a su propio partido", ha indicado Juanma Moreno, quien ha indicado que no puede entender cómo el PSOE es "incapaz de tener un mínimo de crítica interna hacia un líder político que le está llevando al ostracismo".

A su juicio, la estrategia de Pedro Sánchez ha sido poner a personas de su "máxima confianza", como el caso de María Jesús Montero como secretaria general del PSOE-A, "para afianzarse en el poder", y ha adelantado las elecciones generales porque hay causas judiciales pendientes "que él sabía que de manera inmediata le iban a afectar", y porque en mayo de 2027, hay unas elecciones municipales y es "difícil que haya movimientos políticos cuando a escasos meses se la van a jugar muchos de los líderes territoriales a nivel local y autonómico".

"Estoy convencido que, sea el resultado que sea, Sánchez se va a atornillar al escaño de diputado para seguir siendo aforado y poder utilizar los recursos públicos que tiene el PSOE en su defensa y para utilizar el instrumento del Partido Socialista", ha sentenciado.

Sobre qué espera del debate a cuatro que se desarrollará en la noche de este jueves, ha manifestado que los debates no suelen ser "determinantes", puesto que suelen "verlos habitualmente personas que tienen inquietudes políticas y muchas veces ya tienen asumido, por así decirlo, cuál va a ser su voto".

No obstante, ha considerado que los debates "pueden mover votos internos", esto es, "transferencia de votos entre el PSOE y Frente Amplio o entre Vox y PP". "Yo no creo que sea definitivo, salvo que pase algo muy raro, cosa que no es lo habitual en un debate", ha apuntado. A su juicio, se verá que a un Sánchez que "seguirá poniendo ladrillos en el muro y seguirá intentando construir esa España dividida que tanto le gusta y parece que le puede favorecer".

A la pregunta sobre el desplazamiento de Pedro Sánchez en un "jet privado" para un mitin en Córdoba, según una información que publica este jueves el diario 'ABC', Juanma Moreno ha indicado que le parece "un nuevo ejercicio de ese gran cinismo que envuelve la figura" del líder del PSOE.

"Una persona que nos da lecciones todos los días del transporte público y de los servicios públicos y de lo malos que son los supermillonarios y, al final, él se mueve como un supermillonario en jet privado", según Moreno.

Ha criticado que Sánchez "ejerza su influencia como presidente del gobierno en funciones, porque estamos en campaña, para ampliar el horario del aeropuerto (de Córdoba), con lo cual a algunos trabajadores le habrá perjudicado".

Para Moreno, forma parte de un "show" y mientras los ciudadanos de Andalucía no podemos ir en ferrocarril porque no hay conexión con Madrid, "ni tampoco podemos ir en un jet privado", Sánchez "se puede permitir el lujo, como un mega rico, de ir en un jet privado". "Este es el cinismo y la hipocresía a la que el PSOE y especialmente el señor Sánchez, nos tiene acostumbrados", ha recalcado.