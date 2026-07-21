Moreno ve un "paripé" que el Gobierno apruebe el techo de gasto de los PGE: "La única salida es convocar elecciones"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ofrece declaraciones a los medios en el exterior del Palacio de La Zarzuela, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). Moreno Bonilla tomó posesión del cargo el día 5 de julio de 2026 pa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha considerado este martes un "paripé" la aprobación por parte del Consejo de Ministros del 'techo de gasto' de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 y la senda de estabilidad para las administraciones públicas 2027-2029, y ha defendido que la "única salida" es la convocatoria de elecciones generales.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid tras haber sido recibido en audiencia, en el Palacio de la Zarzuela, por el Rey Felipe VI, con motivo de su reciente reelección como presidente de la Junta de Andalucía.

"Yo creo que estamos ante un paripé, es decir, intentarte construir un relato para decir gobernamos, cuando todo el mundo sabe en España que no hay gobierno", ha manifestado Juanma Moreno sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha añadido que la "legislatura no existe porque el Gobierno está completamente paralizado": "Lo sabemos los que estamos gobernando, que tenemos relación directa bilateral con el Gobierno y está paralizado, bloqueado y no existe".

En su opinión, no se puede "alargar la agonía intentando demostrar" que se van a sacar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), "cuando todos sabemos que no va a haber presupuesto y que vamos a terminar una legislatura con cuatro años sin ningún tipo de presupuesto, algo inédito en la historia de la democracia española y en el conjunto de la Europa occidental".

Según Moreno, el Gobierno de Pedro Sánchez, "lamentablemente, están en modo supervivencia, en una agononía lenta y triste para el país y para el propio PSOE": "Es una pena que todo un partido histórico con más de 100 años se deje arrastrar por un híper liderazgo absurdo sin que nadie sea capaz de poner el límite a esta situación".

"La única salida posible para una legislatura sin presupuesto entera, creo que es convocar elecciones, que los españoles hablen y empecemos una nueva etapa", ha sentenciado Juanma Moreno.