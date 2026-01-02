Motril (Granada) sopesa "adelantar, atrasar o realizar otro tipo de Cabalgata" por la amenaza de lluvia

Carroza de la Cabalgata de Motril, en Granada. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Motril (Granada), Luisa García Chamorro, ha anunciado ya que el Consistorio está "barajando diversos escenarios y alternativas" de cara a la Cabalgata de Reyes teniendo en cuenta los partes meteorológicos, que apuntan a lluvias para el próximo 5 de enero. La primera edil ha aclarado que la decisión "final" se tomará el mismo domingo 4 de enero, con escenarios que plantean "tanto adelantar o atrasar la hora de salida como realizar otro tipo de Cabalgata", donde el principal objetivo por parte del Ayuntamiento continúa siendo que "el 5 de enero, los niños de Motril puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos".

Así lo ha recogido el Ayuntamiento en una nota, en la que ha explicado que este año la Cabalgata incorpora al cortejo real hasta trece nuevas carrozas, nueve de ellas de gran formato y tematizadas, entre las que se incluyen las carrozas reales. La primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, ha declarado que desde el equipo organizador se están "ultimando todos los preparativos para que todo salga a la perfección".

"Este año Motril contará en su Cabalgata de Reyes con muchas novedades, como un nuevo recorrido y nuevas carrozas, totalmente renovadas y de gran formato, incluyendo las de los Reyes Magos, así como hay que sumar otras carrozas que se incluyen por parte de otros organismos y empresas locales", ha aseverado la alcaldesa.

"Si el agua lo permite", la Cabalgata de Reyes Magos 2026 tiene previsto comenzar a las 18,30 horas del lunes 5 de enero desde la Ronda de Mediodía, realizando un recorrido por las calles y avenidas de Motril: Rotonda de la Mondera, Avenida de Salobreña, avenida da Andalucía, Cuevas, Santa Ana, Manuel de Falla, Crucero Baleares, Cuartel de Simancas, 4 de diciembre, avenida Francisco González Carrascosa, Santísimo, Ancha, Camino de San Antonio, Cruces, Posta, Nueva, avenida Andalucía, avenida de Salobreña y cierre en calle Aguas del Hospital. Gerardo Romano, como principal encargado del área de Juventud, Fiestas y Eventos, ha resaltado que las carrozas serán "de gran formato y nunca vistas antes en la ciudad, con una espectacular decoración que incluirá iluminación LED".