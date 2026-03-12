El Movimiento Ciudadano critica el "bloqueo" de la Oficina del Territorio para regularizar parcelaciones en Córdoba

Archivo - Parcelas inundadas junto al Aeropuerto de Córdoba por la crecida del río Guadalquivir el pasado febrero. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), representado en la Comisión de Periferia, ha criticado este jueves el "bloqueo actual que sufre la Oficina del Territorio de Córdoba", un servicio creado hace casi cuatro años al calor de la nueva Ley de Impulso de Sostenbilidad del Territorio de Andalucía (Lista), "para escuchar, asesorar y tramitar los procesos de regulación de parcelaciones".

Así y en Córdoba, según ha informado el CMC en una nota, dichos procesos "están en marcha para Torreblanca, El Sol o la Gorgoja, para dotarse de servicios básicos, mientras también se impulsan procesos de legalización, como en Campiñuela Norte, Maravillas del Aeropuerto o El Aljarafe o, simplemente, como en el caso de otra veintena de parcelaciones, para atender a las múltiples dudas que tienen en el complejo proceso de normalización".

Sin embargo, según ha constató ayer miércoles la representación del CMC en la Comisión de Perifera, "la Oficina del Territorio carece de personal técnico y especialmente de personal administrativo que le permita cumplir con su obligación, y servir como se debe a la ciudadanía, atendiéndola, en lugar de ocasionarle más gasto de tiempo, de dinero y de esfuerzo, en general, en un proceso tan complejo".

Al mismo tiempo, desde el CMC se ha exigido "que se clarifiquen los procedimientos administrativos y que no se modifiquen a mitad del trámite iniciado, siguiendo las indicaciones municipales". Esta situación, según han señalado, "genera desconfianza, retrasos innecesarios y supone para la ciudadanía afectada una falta de respeto".

Para el CMC, además de dotarse de los recursos humanos necesarios, la Oficina del Territorio "debe poder implicarse en el problema de las parcelaciones junto a otras áreas y servicios municipales, como en el caso de la Hacienda Local, para el trámite de apremios, y de Emacsa, que debería facilitar y flexibilizar las condiciones técnicas en los procesos provisionales de conexión con la red de abastecimiento y saneamiento".

Al respecto, el CMC ha recordado que "actualmente hay censadas más de 120 parcelaciones en el término municipal de Córdoba, cada una con características singulares y con unas 11.000 viviendas en total, en las que habita una población estimada de más de unos 50.000 residentes".

INUNDACIONES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

También en la Comisión de Periferia, el CMC pudo conocer "las incidencias más relevantes y las principales actuaciones que se están realizando tras un año plagado de graves emergencias debido a inundaciones e incendios forestales".

Respecto a las inundaciones, según se informó, "ya se debe empezar a trabajar coordinadamente entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el área municipal de Infraestructuras y Emacsa en un plan para la mejora de cauces de arroyos, especialmente en aquellos en los que los sedimentos y la acumulación de restos han reducido el caudal que pueden evacuar, lo que multiplica la posibilidad de incidencias y desbordamientos".

En el capítulo de prevención de incendios forestales, y siguiendo la máxima de que "los incendios se apagan en invierno, antes de que surjan en verano", la Comisión dio cuenta de "los trabajos con la Diputación para la limpieza de cunetas de carreteras de la Sierra de Córdoba, dentro del término municipal, con Seguridad y Medioambiente para la implementación de los planes de autoprotección, los planes de prevención y las actuaciones del Infoca, además de mejorar la coordinación, incluyendo más dotación de material, para el Grupo de Pronto Auxilio de Las Siete Fincas".