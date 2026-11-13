Muere el conductor de un camión tras caer desde un puente en la A-44 a su paso por Pegalajar (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. - BOMBEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente con el camión que conducía en el kilómetro 44 de la carretera Bailén-Motril (A-44), a su paso por el municipio de Pegalajar (Jaén).

Según han detallado el Ayuntamiento de Jaén y el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la sala coordinadora recibió un aviso en torno a las 17,30 horas en el que se alertaba de que un vehículo pesado había caído desde un puente y había quedado volcado.

Tras ello, el 112 movilizó a efectivos de Bomberos de Jaén, así como a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Una vez en el lugar, los bomberos han comprobado que el camión no transportaba carga y han procedido al rescate de la persona que se encontraba atrapada en el interior de la cabina, cuyo fallecimiento solo se ha podido confirmar.

Asimismo, los efectivos han recabado testimonios de varios conductores que circulaban por la zona, quienes han señalado que el vehículo se salió de la vía al continuar recto en un tramo de curva, si bien por el momento se desconocen las causas que motivaron la maniobra.