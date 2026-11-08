Muere un hombre al salirse de la vía su furgoneta en Aldeire (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido tras salirse de la vía la furgoneta en la que viajaba en Aldeire (Granada), según ha informado este domingo el 112.

El teléfono 1-1-2 gestionó un aviso a las 23,25 horas por una salida de vía de una furgoneta en el kilómetro 1 de la carretera GR-5201 que comunica Aldeire con La Calahorra y quedar volcada.

Rápidamente, la sala coordinadora dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los operativos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 1-1-2 que el varón, de 52 años de edad, ha fallecido cuando era trasladado por los sanitarios a un centro hospitalario.