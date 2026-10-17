Muere un joven por un posible infarto en una finca del paraje Arroyo del Sapillo, en Villaviciosa de Córdoba

Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de aproximadamente 30 años ha fallecido a las 11,00 horas de este sábado, 17 de octubre, en una finca situada en el paraje Arroyo del Sapillo, en el municipio de Villaviciosa de Córdoba.

Según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el hombre ha sufrido "aparentemente" un infarto, según los testigos.

La Sala Coordinadora 112 Andalucía activó a servicios sanitarios, que sólo pudieron decretar su fallecimiento, a Guardia Civil y a Bomberos, para proceder al rescate del cadáver.