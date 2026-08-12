Muere un motorista de 40 años en Ogíjares (Granada)

Archivo - Jaén.-Sucesos.-AMP.- Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas - 112 - Archivo

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha fallecido en la madrugada de este miércoles en un accidente en la localidad granadina de Ogíjares, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

A las 4,00 horas el 112 atendió un aviso de socorro por un motorista caído junto a su moto en la calle Tenerife. Según el testigo que alertó al servicio de emergencias, el motorista se encontraba tirado en la carretera.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos movilizados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los operativos solo han confirmado el fallecimiento de un hombre de 40 años de edad sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida sin que hayan trascendido la circunstancias en las que se ha producido el siniestro.