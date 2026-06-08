Muere un motorista de 51 años en un accidente en la N-432 en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.
Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 8 junio 2026 8:18
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GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 51 años de edad ha muerto a última hora de este domingo 7 de junio en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-432 a la altura de la localidad granadina de Pinos Puente.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo sobre las 20.07 horas tras la salida de vía de un motorista en el kilómetro 422 de la N-432 en dirección a Granada.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han certificado la defunción de un hombre de 51 años en el lugar del siniestro.

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