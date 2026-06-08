Un herido leve en una colisión entre dos vehículos en la AP-4 a la altura de Los Palacios (Sevilla)

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por unha calle del centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve este lunes, 8 de junio, en una colisión por alcance entre dos vehículos que ha tenido lugar en la AP-4, concretamente en el término de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Según han indicado los Servicios de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 12,00 horas del mediodía, cuando varias llamadas han alertado del suceso.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los servicios de emergencias 061 y mantenimiento de la vía.