Muere un motorista en una accidente de tráfico en el Camino de las Pedralejas de Arquillos (Jaén)

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo).
Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: domingo, 18 octubre 2026 12:13
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JAÉN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años de edad ha fallecido en un accidente de moto durante la madrugada de este domingo, 18 de octubre, en la localidad jiennense de Arquillos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro mortal se ha producido en el Camino de las Pedralejas sobre las 4,26 horas, cuando un amigo de la víctima ha alertado al centro de coordinación del suceso en el paraje Porrosillo.

Al lugar han acudido para asistir al afectado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción tras practicarle sin éxito las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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