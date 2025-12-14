Muere una persona al salirse su moto de la carretera A-6075 en Espeluy (Jaén)

Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

ESPELUY (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido en la mañana de este domingo al salirse su moto de la carretera A-6075 en el término municipal de Espeluy (Jaén), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que un ciudadano ha alertado al teléfono 112 a las 08,50 horas porque una moto se había salido de la carretera, en el kilómetro 2 de la A-6075 (sentido Espeluy) y había una persona herida grave.

Tras la llamada, Emergencias 112 ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los servicios sanitarios desplazados al lugar del suceso no han podido salvar la vida de esta persona, que ha fallecido en el lugar del accidente.