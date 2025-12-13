Muere un hombre al salirse su moto de la calzada en la carretera de la Sierra (Granada)

Archivo - Jaén.-Sucesos.-Fallece un motorista tras caerse en la carretera de circunvalación de Jaén - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la mañana de este sábado al salirse su moto de la carretera de la Sierra en Granada, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 han alertado al teléfono 112, minutos antes de las 9,00 horas, de una salida de vía de una moto en la carretera de la Sierra, a la altura de Lancha del Genil; de inmediato, la sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de la vía.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 el fallecimiento de un varón de 51 años en este accidente, del que no han trascendido más datos.