Muere una persona tras ser arrollada por un vehículo mientras hacía ejercicio físico en Córdoba

Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto tras ser arrollada por un vehículo mientras hacía ejercicio físico sobre las 14,31 horas de este lunes, 12 de octubre, en Córdoba.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, varios testigos alertaron de los hechos de este siniestro por la salida de un coche en la calle Madres Escolapias hacia el parque de la Asomadilla.

La entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha concretado que al lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Tal y como han advertido fuentes de Policía Local, una persona, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha fallecido mientras estaba corriendo tras ser atropellada por el vehículo accidentado.