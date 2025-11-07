Muere un trabajador al caer desde el tejado de una nave en Maracena (Granada)

MARACENA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de mediana edad ha fallecido en la mañana de este viernes al caer desde el tejado de una nave ubicada en el polígono industrial La Paz, en término municipal de Maracena, en el área metropolitana de Granada.

Según ha indicado en una nota de prensa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, su teléfono ha atendido, minutos antes de las 10,30 horas, un aviso que alertaba de que un trabajador había caído de altura en esta nave industrial.

Desde la sala coordinadora del 112 se ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Fuentes sanitarias han confirmado al servicio coordinador que, como consecuencia del accidente laboral, ha resultado fallecido un varón, por lo que la Guardia Civil ha activado el protocolo por muerte judicial. De todo ello se ha dado información al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección del Trabajo.