Fallece un trabajador tras quedar atrapado en una máquina de una nave siderúrgica en Alcalá (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Un trabajador ha fallecido este miércoles, 5 de noviembre, tras quedar atrapado en una máquina localizada en una nave dedicada a la siderurgia en la Hacienda Dolores, en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se ha registrado sobre las 12,45 horas, momento en el que recibieron una llamada de un usuario que alertaba de que el trabajador había quedado atrapado en la máquina.

En consecuencia el 112 activó a los servicios de Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, efectivos sanitarios del 061 e Inspección de Trabajo y Centro de Prevención.

Hasta el momento, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del trabajador, aunque no ha trascendido su edad u otros datos del mismo.

Al respecto se ha pronunciado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que han lamentado el incidente y han contabilizado en 35 las víctimas mortales en accidentes laborales en lo que va de año en Sevilla, "unas cifras completamente desorbitadas y escalofriantes".