Herido un trabajador al caer de una torre de alta tensión en construcción en Caniles (Granada)

CANILES (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 34 años ha resultado herido al caer cuando trabajaba en la construcción de una torre de alta tensión en Caniles, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, según ha informado este jueves el servicio coordinador del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El teléfono 112 ha atendido, minutos después de las 11,00 horas de este jueves, una llamada de socorro que alertaba de que un trabajador se había precipitado desde una altura de unos doce metros "cuando montaba una torre de alta tensión en una zona de campo próxima al polígono industrial de Caniles". De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

El helicóptero médico ha evacuado al herido al hospital comarcal de Baza con politraumatismos. Desde el 112 se ha informado también del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.