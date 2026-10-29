La mujer del consejero andaluz de Fomento, entre las supervivientes del accidente de Urda: "Tuvo mucha suerte"

El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). A 29 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). l consejero andaluz de Fomento y Movi - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, ha confirmado este jueves que su mujer es una de las supervivientes del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo) y que tuvo "mucha suerte" porque iba en uno de los coches más afectados, el siete del AVE.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, el consejero ha señalado que su mujer "se encuentra bien" y que ya ha regresado a Sevilla. Tras el accidente, fue atendida en el hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con rotura de una costilla y neumotórax leve.

"Dentro de lo que cabe está bien", ha expresado el consejero, quien ha señalado que su mujer, Ana, le escribió desde el tren por whatsapp para decirle que los "trenes estaban fatal" y que la situación era "tremenda", llegando a expresar que "cualquier día iba a haber otro accidente y desgracia". A los diez minutos lo llamó por teléfono para decirle que el tren había "descarrilado".

"Salió del tren, me mandó la ubicación, la localizamos y ya vimos que estaba en Urda", ha añadido el consejero andaluz.

Ha manifestado que la sensación de su mujer con el accidente fue la de estar en una "especie de lavadora llena de cables, de humo, de gritos, de llantos y maletas volando; una sensación y situación absolutamente dantesca y horrible, y luego el silencio y gente muy malherida, en muy malas condiciones".