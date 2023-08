La mujer fallecida en Pozoblanco (Córdoba) no era usuaria actual del IAM

CÓRDOBA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha dicho este miércoles que la mujer de 31 años asesinada este martes en Pozoblanco (Córdoba) presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 31 años que luego se suicidó, no era usuaria actual de los servicios que presta el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a las mujeres víctimas de violencia de género.

Así lo ha dicho, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, en las que ha precisado que, "en el caso de Pozoblanco, aunque todo apunta a lo que apunta", en la Consejería de Igualdad son "prudentes", pues "el protocolo" determina "que eso lo confirma la Delegación del Gobierno de España", y "estamos esperando esa confirmación de que es un caso de violencia de género".

Sin embargo, según ha argumentado, si el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha aludido a la existencia previa de malos tratos, "es porque a lo mejor en el pueblo tenían indicios de ello", pero respecto a "que la víctima fuese usuaria de nuestros centros, pues no, la verdad es que no" lo era actualmente, si bien sí "fue usuaria en 2017, pero claro, ya no continuó con el procedimiento" previsto para mujeres que sufren violencia de género.

En cuanto lo que ocurrirá ahora con los tres hijos huérfanos, López ha explicado que "están con los abuelos paternos", de modo que, "si los abuelos paternos quieren quedarse con esos niños, pues se quedan con esos niños", ya que son "su familia directa".

A juicio de la consejera, "al final, nada mejor que una familia para que esos niños superen esta cuestión tan trágica", opinando Loles López que, "probablemente, el resultado final sea que los abuelos se queden con esos niños".