Una mujer herida tras una colisión entre dos vehículos en Maracena (Granada)

Una mujer herida tras un accidente este pasado sábado en Maracena. - POLICÍA LOCAL DE MARACENA

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que viajaba como copiloto en un vehículo ha resultado herida este pasado sábado en Maracena (Granada) como consecuencia de un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados dos coches.

En este sentido ha informado este lunes la Policía Local del municipio del área metropolitana de Granada, que señala que la colisión tuvo lugar sobre las 22.15 horas en la calla Tamayo Rubio de la barriada de San Nicolás.

La información aportada por el cuerpo municipal de seguridad señala que las cámaras de vigilancia de la zona captaron que el impacto entre los dos vehículos, que circulaban a una velocidad adecuada, tuvo lugar por no respetar uno de ellos una señal de Stop.

A consecuencia del accidente, la mujer referida tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro sanitario donde, según la Policía Local, se podrían confirmar que las heridas fueron leves.