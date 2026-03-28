El municipio granadino de Víznar proyecta un parque literario en el entorno donde Lorca pasó sus últimas horas

Archivo - El poeta Federico García Lorca en su escritorio. Archivo. - EDUARDO BLANCO AMOR - Archivo

VÍZNAR (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Víznar proyecta la creación de un parque literario en los terrenos de la finca donde estaba La Colonia, el inmueble donde el poeta Federico García Lorca pasó sus últimas horas antes de ser fusilado el 18 de agosto de 1936.

La Junta de Andalucía aprobó a principios de marzo ceder al Ayuntamiento de la localidad la parte de la finca correspondiente al cortijo de Las Pasaderas, también conocido como La Colonia.

El objetivo es la rehabilitación del histórico edificio, llamado también Villa Concha, para crear un centro de interpretación de la Memoria y para la ubicación de un parque natural urbano en la propia finca, cuya extensión abarca los 6.000 metros cuadrados, según detalla a Europa Press el alcalde de Víznar, David Espigares.

Entre los episodios más relevantes asociados a este lugar se encuentra la última noche que pasó en estas instalaciones el poeta granadino antes de ser asesinado. Y es que esta casa de campo, destinada en sus inicios a vacaciones de escolares, se convirtió desde 1936 en escenario de ejecuciones masivas por las fuerzas franquistas.

El municipio de Víznar, de un millar de habitantes, encara esta reconstrucción de la memoria desde "el respeto que merece" y "sin prisa", relata su alcalde. El objetivo es hacer un proyecto a la altura de la trascendencia de este enclave y restaurar el edificio de Villa Concha tanto por fuera como por dentro, en sus distintas estancias, para que recupere su aspecto original.

"Dentro acogerá un centro de interpretación de la Memoria, con su rincón lorquiano evidentemente", relata Espigares, que tratará de recabar el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para este proyecto.

Ya en marzo de 2024, durante una visita a los trabajos de exhumación de fosas comunes en el barranco de Víznar, donde se han recuperado los restos de cerca de 200 represaliados, el ministro Ángel Víctor Torres se comprometió a colaborar en este centro de interpretación.

En los terrenos de la finca se creará un parque urbano literario con rincones en los que poder sentarse a leer y la puesta en marcha de una biblioteca de préstamos de libros que podrán intercambiarse libremente.

"Queremos que la gente pueda venir a leer aquí, que cuando acabe su libro lo deje y pueda coger otro prestado", explica el regidor. La figura del poeta tendrá un peso destacado también en esta parte del proyecto, que se prevé activar en un corto periodo de tiempo mientras coge forma la esperada restauración de Villa Concha, que se contempla más a largo plazo dada su envergadura.