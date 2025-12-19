Negocios del centro de Granada piden medidas compensatorias ante el "descenso de ventas" por la Zona de Bajas Emisiones

Archivo - Comercio local. Archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el Centro Comercial Abierto de Granada arroja que ocho de cada diez negocios han declarado descenso de ventas, con una caída media que supera el 25 por ciento, desde la implantación hace dos meses de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y reclaman medidas compensatorias "inmediatas".

El colectivo señala que las restricciones de acceso, "sin alternativas eficaces y claras", se traducen en menos afluencia y menos compras provocando una "pérdida continuada" de actividad en el comercio de proximidad.

El estudio llevado a cabo por el Observatorio de Comercio del Centro Comercial Abierto de Granada refleja que el 82,2 por ciento de los negocios declara ventas más bajas que en octubre y noviembre de 2024.

Entre quienes han sufrido descenso, la caída media declarada es del 25,46 por ciento, y desde el Centro Comercial Abierto advierten además del "rechazo social masivo" a la ZBE, que genera una percepción negativa para el 94,3 por ciento de los clientes y del 96,2 por ciento en los trabajadores de negocios con plantilla.

Desde el Centro Comercial Abierto sostienen que "cuando el comercio siente que la calle pierde pulso y el cliente percibe barreras, el consumo deja de ser espontáneo; se planifica menos, se pospone y, en demasiados casos, se marcha a otro destino".

De hecho, tras dos meses de experiencia, la mayoría de los participantes en el estudio no interpreta el proceso de implantación de la ZBE como una fase de adaptación sino como "un cambio estructural que, si no se corrige, pone en riesgo la continuidad de negocios y empleo".

El Centro Comercial Abierto de Granada exige a las administraciones una respuesta "inmediata, proporcionada a la gravedad de los resultados" pues si bien la sostenibilidad ambiental "es un objetivo compartido" creen que "no puede construirse sobre el colapso del comercio de proximidad, la pérdida de empleo y el vaciamiento económico de los barrios".

Solicitan así una revisión urgente del modelo de implantación; medidas compensatorias "inmediatas" para frenar la caída de ventas y proteger el empleo; y alternativas "reales y eficaces de movilidad".