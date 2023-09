Nieto afirma que el "PSOE freudiano" quiere "matar a los padres de la Constitución" para "mantener el poder

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este viernes que desde el PP y la Junta de Andalucía no van "a permitir amnistías que vayan en contra de la Constitución", pues "la única obsesión" del "PSOE freudiano" es "matar a los padres de la Constitución y entrar en esa posmodernidad que no conoce referencias éticas y donde todo vale para mantener el poder".

Así se ha expresado Nieto en Puente Genil (Córdoba), donde ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde, Sergio María Velasco, lamentando que "vivimos tiempos muy convulsos en el ámbito político", pues "está muy próximo el debate de investidura" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados y "no sabemos exactamente el enfoque que se va a dar a ese debate".

En este sentido, el consejero ha señalado que "quienes perdieron las elecciones quieren actuar como que las ganaron", a la vez que "quieren impedir" a quién ganó las elecciones, el PP de Alberto Núñez Feijóo, "la posibilidad de defender su proyecto de gobierno para España".

"Estamos viendo como partidos políticos que están en la mínima expresión democrática de lo que han sido los últimos procesos electorales están determinando cómo tiene que ser la política en nuestro país", ha advertido José Antonio Nieto, quien ha señalado que lo "más grave" es que "están cuarteando la Constitución" hasta "el límite de romper algunos preceptos constitucionales básicos".

En este contexto, Nieto ha expresado que la situación "está llegando a tal extremo que todas las personas con responsabilidad, todas las personas que han construido este país, que han construido esta democracia, están alzando la voz y quejándose de una realidad absolutamente deformada en la que nos está metiendo este PSOE freudiano".

"No todo vale", ha asegurado el consejero, quien ha comentado que "es importante escuchar a quienes han defendido el Estado, el momento de paz, de desarrollo, de progreso más largo que ha tenido España en su historia, quienes construyeron la democracia del 78" y "dieron con la fórmula para encontrar esa Constitución del encuentro y del entendimiento que desde entonces ha construido país y que algunos se quieren encargar sin ningún escrúpulo".

Igualmente, José Antonio Nieto ha recalcado que "desde el PP y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía lo vamos a decir alto y claro: esa no es nuestra forma de hacer política, esa no es nuestra forma de construir España y, desde luego, esa no es la forma en la que creemos que hacemos un favor y le damos herramientas de desarrollo a la sociedad española".

Por ello, "desde los ayuntamientos, desde el nivel de calle, desde el nivel más cercano al ciudadano hasta el Gobierno de España vamos a defender la Constitución, vamos a defender el encuentro institucional, vamos a defender la libertad y la igualdad de los españoles y no vamos a permitir ni amnistías que vayan en contra de la Constitución ni tampoco desequilibrios económicos que permitan que a los que siempre han ganado en la finalización del Estado ahora les toque el premio gordo y les regalen 70.000 millones de euros de golpe".

"Andalucía no va a estar ahí y va a dejar evidencia de que defendemos otro modelo de país, otro modelo constitucional y otro modelo de democracia", ha apostillado José Antonio Nieto.