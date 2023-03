Nieto espera que la movilización "masiva" por la sanidad pública sirva a Moreno para "dejar de hablar de electoralismo"

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, espera que la movilización "masiva en todas las provincias" de la comunidad este sábado en defensa de la sanidad pública sirva al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para meterse en el bolsillo la soberbia y dejar de hablar de electoralismo, cuando lo que hay es una preocupación muy grande ante un servicio público que es esencial para toda la comunidad y que no puede seguir perdiendo fondos que se ponen en manos de clínicas privadas, que no son la solución".

Así lo ha subrayado Nieto en una atención a los medios antes del inicio de la movilización convocada en Sevilla, apuntando que la principal proclama es "la defensa de la sanidad pública, hacerle ver al gobierno de Moreno Bonilla que por donde va, no va bien y que la mayoría de la ciudadanía no entiende las prioridades que está marcando, que se siga beneficiando a las clínicas privadas".

Al respecto, ha advertido de que "el servicio público languidece y tiene al personal sanitario en unas condiciones laborales y retributivas que no son justas", a la vez que "no bajan las listas de espera y que en la Andalucía rural es cada vez más difícil tener una atención sanitaria de calidad", de modo que "todo eso ha sacado a gente que está organizada y que tiene un parecer o lo tuvo en las elecciones similar a Moreno Bonilla", ha aseverado.

En este sentido, la parlamentaria ha dicho que las reivindicaciones que han movido a todo el mundo son "la defensa de la atención primaria", de manera que "el primer médico que nos ve cuando nos ponemos mal tiene que ser del sistema público de salud", así como que "quien acompañe el recorrido de nuestra dolencia tiene que ser un médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", ha defendido.

Por tanto, cree que "esta reivindicación masiva, heterogénea, de gente de todas las edades, le debe hacer reflexionar a Moreno Bonilla", porque, según ha expuesto, "la autocomplacencia y negar la evidencia y las cosas reales fue lo que hizo Susana Díaz en su última etapa en el Gobierno socialista y le costó San Telmo, por no escuchar la contundencia con la que se le estaba diciendo lo mismo que se le dice ahora a Moreno Bonilla: que por aquí no hay que ir y que por aquí la gente no quiere que vaya el Servicio Andaluz de Salud".

Ante ello, ha enfatizado que "hoy toca sanidad pública", puesto que, a su juicio, "esta es probablemente la agresión más grande que un gobierno de la Junta ha intentado contra el SAS", de forma que "en la medida que esto le sirva para volver a la realidad y dejar de pensar que es inmortal, deberá reconducir y sacar de esa orden que de los hospitales pagados con dinero del pueblo andaluz pueden hacer negocio las clínicas privadas", ha indicado Nieto.