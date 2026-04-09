Nieto (PP) valora el "compromiso" de Lucena (Córdoba) con "el cambio" que lleva a cabo Juanma Moreno en Andalucía

José Antonio Nieto atiente a los medios, entre Aurelio Fernández y Miriam Ortiz, en Lucena. - PP

LUCENA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP de Andalucía y candidato número cinco por Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M, José Antonio Nieto, ha valorado este jueves el "compromiso" de Lucena (Córdoba) con "el cambio que se está llevando a cabo en Andalucía de la mano de Juanma Moreno y con el impulso del Gobierno local de Aurelio Fernández", y ha destacado los "avances en infraestructuras" que está viviendo Lucena y el futuro industrial de la ciudad.

Según ha informado el PP en una nota, Nieto ha participado en una reunión de trabajo de su partido en Lucena, de cara a las elecciones andaluzas del 17M, y ante los medios de comunicación ha agradecido la confianza depositada en la candidatura de la que forma parte, destacando además la "representación muy importante" que Lucena tendrá en el próximo Parlamento andaluz a través de Miriam Ortíz, quien también forma parte de la candidatura del PP de Córdoba.

El coordinador popular ha asegurado que Lucena "siempre ha sido generosa y ha aportado lo más valioso para impulsar el cambio en Andalucía", recordando las figuras destacadas que han representado a la ciudad, como lo fueron Rosa Muñoz, María de la O Redondo y Aurelio Fernández.

Nieto ha puesto en valor la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en esta ciudad, "donde se ha dado resolución a problemas históricos muy demandados por los lucentinos, como la nueva sede judicial, donde se ha pasado de tener unas condiciones lamentables a contar con una de las mejores sedes judiciales de la comunidad autónoma".

También ha abordado el proyecto sanitario en el que el Gobierno andaluz ya está trabajando y que "pronto será redactado y ejecutado gracias a un gobierno sensato en el Ayuntamiento de Lucena".

Junto a ello, José Antonio Nieto ha asegurado que el PP está "centrado en los retos de futuro que afectan a la industria local de Lucena, pilar económico de la zona", como son "garantizar la potencia y el abastecimiento energéticos, así como conectar adecuadamente Lucena por carretera y ferrocarril, esencial para una ciudad que pronto superará los 50.000 habitantes. El compromiso es mantener el modelo de tradición e innovación que cabe perfectamente en el proyecto de Juanma Moreno", ha asegurado.

Respecto a la campaña, Nieto ha dicho tener mucha ilusión y confianza en el balance realizado, pero ha advertido contra el "exceso de confianza, porque no hay nada ganado. Vamos a hacer un esfuerzo total para llevar a cabo una campaña cercana y limpia, hablando de Córdoba y Andalucía, que es lo que les interesa a nuestros vecinos, rechazando cualquier intento de imponer una campaña violenta o de polarización. Andalucía necesita estabilidad y futuro, y nosotros trabajamos para proporcionárselo".

Por su parte, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha expresado la "alegría" del PP de Lucena por la inclusión de Miriam Ortiz en la candidatura de Córdoba y ha asegurado que Lucena tendrá "una muy buena representación y una voz que defenderá los intereses de la ciudad".

Ha agradecido a José Antonio Nieto su gestión, "por siempre tener presentes y defender los intereses de Lucena como capital con gran actividad empresarial", y ha destacado que Lucena es una ciudad media clave para el crecimiento económico y social de Andalucía.

Miriam Ortiz, por su lado, ha manifestado su "orgullo" y "compromiso" con el proyecto del PP para "transformar Andalucía", y ha señalado que "formar parte de esta candidatura es apoyar el proyecto de Juanma Moreno, que ha transformado Andalucía y seguirá haciéndolo. Vamos a trabajar para conseguir la mayoría suficiente que permita un gobierno estable y seguir implementando cambios", asegurando, para ella, "es un motivo de orgullo poder poner la voz de Lucena en este proyecto".