Nieto reconoce que implantar el teletrabajo en los empleados públicos "no es fácil" y confía en resolver "cuanto antes"

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha reconocido este miércoles que la implantación del teletrabajo entre los empleados públicos "no es fácil" y se ha mostrado confiado en que se pueda resolver "cuanto antes para que sea una realidad en Andalucía" como ya lo es en otras comunidades, algunas de ellas vecinas, como Extremadura.

Así lo ha expresado el consejero en comisión parlamentaria a una pregunta del grupo socialista, que le ha afeado al consejero que no se haya comprometido con una fecha concreta y a que haya aludido a una "complejidad administrativa" para la que el PSOE entiende que la Administración andaluza ha contado ya con varios meses para solucionarlas.

Ya el pasado mes de junio, la Junta de Andalucía aprobó una circular para unificar las condiciones y requisitos del teletrabajo de sus empleados públicos, que establece un marco común y transitorio para toda la Administración General andaluza mientras culmina la tramitación del futuro decreto que regulará esta modalidad de prestación de servicios.

La circular 1/2026 fijaba criterios homogéneos sobre las jornadas de teletrabajo, los puestos que pueden acogerse a esta modalidad, los requisitos de los empleados, la tramitación de las solicitudes y las causas de denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones.

La circular mantiene en el 20% de la jornada semanal el tiempo que los empleados públicos podrán prestar servicios mediante teletrabajo, equivalente con carácter general a una jornada a la semana, aunque introduce una serie de criterios comunes para toda la Administración General de la Junta.

Entre las novedades, establece que el disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria no supondrá por sí solo la pérdida, reducción o necesidad de reprogramar las jornadas de teletrabajo previamente autorizadas.