La Normal reúne en Córdoba a cuatro premios nacionales para celebra el Día de la Danza en espacios patrimoniales

Foto de familia de la presentación del 'DID26 | La Normal' en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá del 23 al 25 de abril una de las citas de danza más ambiciosas de España, el 'DID26 | La Normal', la segunda edición de la celebración del Día Internacional de la Danza promovida por La Normal Centro Coreográfico Córdoba, que en esta ocasión reunirá a cuatro premios nacionales para celebrar esta efeméride en espacios patrimoniales de la ciudad.

Tal y como ha detallado la organización en una nota, bajo la dirección del coreógrafo cordobés y Premio Nacional de Danza Antonio Ruz, la programación reunirá a cuatro Premios Nacionales de Danza en un mismo festival y convertirá los enclaves más emblemáticos de la ciudad --desde el Templo Romano hasta el C3A, pasando por el Palacio de Viana, la Posada del Potro o el Palacio de Orive-- en escenarios vivos de la danza contemporánea, el flamenco y la performance. Todas las actividades son de acceso gratuito.

El cartel del 'DID26 | La Normal', presentado este miércoles por la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el director del centro y coreógrafo, Antonio Ruz; el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, y el director de la Fundación KutxaBank, Leopoldo Izquierdo, reúne una concentración excepcional de talento laureado que raramente se da en un único festival.

Participará Olga Pericet, bailaora y coreógrafa de referencia internacional, Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de Interpretación, reconocida por The New Yorker como "una presencia mercurial y experimentadora intrépida" y por The Guardian como poseedora de "una energía feroz encerrada en una técnica sofisticada".

Pericet, actuará el viernes 24 de abril en el Templo Romano con 'La mujer barroca', una pieza de ocho minutos de una intensidad que promete detener el tiempo en uno de los escenarios al aire libre más singulares de España.

Estévez-Paños Compañía, formado por el onubense Rafael Estévez y el cordobés Valeriano Paños, galardonados con el Premio Nacional de Danza 2019 en la modalidad de Creación por su labor de "abrir nuevos lenguajes en la danza española y el flamenco contemporáneo sin apartarse de la tradición", protagonizarán una doble presencia: el viernes 24 con 'Silencios', en la Posada del Potro, y el sábado 25 en la clausura oficial, en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba, junto al alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, en lo que será el colofón emocional del festival.

Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023 en la modalidad de Interpretación, cuyo jurado reconoció su "personalidad única" y "versatilidad y madurez escénica", presentará 'La declamación muda' el viernes 24 en el Palacio de Orive. La pieza, creada junto al trombonista Jorge Moreno, explora la relación entre las vibraciones de un instrumento de viento y un cuerpo que se deja atravesar por sus dinámicas aéreas: una obra que ha triunfado en escenarios de toda España desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta festivales internacionales.

El propio Antonio Ruz (Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de Creación), director de La Normal y anfitrión del festival, presentará en exclusiva el sábado 25 un ensayo abierto de 'Mamá Oca (Ravel)' para público familiar en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, pieza que demuestra el compromiso del Centro Coreográfico con la danza en todas las edades y formatos. La obra se estrenará a finales de abril en el Teatro de la Maestranza, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ROSS.

La fórmula que hizo del 'DID25' un éxito --más de 4.000 espectadores en la primera edición-- se amplía y perfecciona en 2026. El eje vertebrador del programa es la 'Travesía del Cuerpo': un recorrido urbano en formato de pequeñas piezas site'-specific' que el público sigue de espacio en espacio, convirtiendo la ciudad entera en un gran teatro al aire libre.

TRAVESÍAS

El viernes 24, la travesía parte a las 18,00 horas con Dani Hernández y Córdoba Drone en el Patio de Columnas del Palacio de Viana, y discurre por el Patio Blanco del Palacio de Orive (Melania Olcina), el patio exterior de la Delegación Territorial de Turismo (donde Ana F. Melero & Luna Sánchez presentan 'Pies de Gallina'), el Templo Romano (Olga Pericet), la Posada del Potro (Estévez-Paños) y la Caja Negra del C3A, donde Celia Reyes ofrece Self pleasure. El cierre llega a las 21,00 horas con un DJ set y visuales de Juan López Mordagaz en el exterior del C3A.

El sábado 25, la travesía se concentrará inicialmente en la Biblioteca Grupo Cántico con las piezas de los jóvenes creadores Mikel Sánchez --Des(h)echo, ganador del Premio La Normal en el Festival 'One More Night To Show' organizado por Compañía Descalzinha Danza--, Marcos Martincano (Quizás todo esto merecerá la pena) y Mar Piedra (El salón del bufo), estos dos últimos como parte del apoyo a los Proyectos Residentes de La Normal 2025.

A continuación, el foco se trasladará al Patio Blanco de la Diputación, donde la compañía Estévez-Paños protagonizará uno de los momentos más esperados junto al alumnado de 6º curso de Baile Flamenco y Danza Española del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, mostrando el resultado de un proceso de residencia creativa desarrollado conjuntamente. Una propuesta que pone en valor la transmisión, el trabajo compartido y el relevo generacional en la danza española.

Como colofón a esta intensa jornada de celebración, Falso Autónomo (DJ set) pondrá el cierre definitivo al DID26, sellando una edición que apuesta por el diálogo entre el talento consagrado y las nuevas narrativas del cuerpo.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

El programa de esta edición incorpora una dimensión pedagógica de primer nivel. Así, el jueves 23, el coreógrafo argentino Lucas Condró protagonizará una doble cita centrada en la pedagogía del movimiento.

Por un lado, presentará en la librería/galería Ostin Macho su ensayo 'Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento', un proyecto de investigación que desarrolla desde 2012 para sistematizar la práctica de la danza contemporánea. Esta vertiente teórica se completará con la celebración de un taller práctico en el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río donde Condró compartirá sus herramientas metodológicas, ofreciendo a los participantes la oportunidad de experimentar en primera persona su innovador enfoque sobre el cuerpo y el aprendizaje.

El viernes 24 y el sábado 25, la crítica Mercedes López Caballero impartirá dos sesiones gratuitas de la Escuela de Espectadores, en la que los asistentes podrán "descodificar" las piezas de la programación, conocer las trayectorias de los artistas y, sobre todo, descubrir que su propia lectura como espectadores es la pieza final que completa el espectáculo. Un acompañamiento imprescindible para disfrutar del DID26 con una mirada nueva, curiosa y sin miedos.

Y el sábado 25, el ensayo abierto de Antonio Ruz en el Conservatorio Músico Ziryab amplía el 'DID26 | La Normal' a la familia y al público infantil, reforzando la vocación del festival de llegar a todos los públicos y edades.

AMPLIO MAPA URBANO

Esta segunda edición consolida y amplía el mapa urbano del festival. A los espacios ya icónicos de la primera edición se suman en 2026 el Templo Romano, que refuerza el diálogo entre danza y patrimonio histórico, y el Auditorio del Conservatorio Músico Ziryab, que incorpora una dimensión pedagógica y abre el festival a nuevos públicos, especialmente el familiar.

"Córdoba no solo acoge la danza: la desea, la celebra y la hace suya", señala Antonio Ruz, director de La Normal, centro coreográfico, que en poco más de un año de vida se ha consolidado como un referente nacional, con residencias creativas, programación regular y un festival que en su primera edición superó todas las expectativas, mientras avanza en los trámites de acondicionamiento de su sede física definitiva.