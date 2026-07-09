Normalizada la circulación de la línea de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid al extinguir un incendio próximo

Archivo - Un tren en una estación. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha indicado que la circulación entre Alcolea de Córdoba y Córdoba, que de igual forma afectaba a la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, está siendo normalizada de forma progresiva tras normalizar la incidencia producida debido a un incendio próximo a la vía.

Así lo ha confirmado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, una vía de comunicación también empleada por Renfe para detallar que este fuego ha quedado extinguido.

Los trenes, de esta forma, reanudarán su marcha de forma paulatina, según han coincidido en señalar ambas entidades.