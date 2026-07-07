Normalizada la circulación entre Madrid y Andalucía tras solucionar una incidencia en los trenes de alta velocidad

Archivo - Cartel de Adif. Archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado normalizada sobre las 20,10 horas de la tarde de este martes tras registrar retrasos por una incidencia en la señalización entre los municipios de Urda y Malagón, de la comunidad autónoma de Castilla y la Mancha.

Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en su cuenta de X, consultada por Europa Press. En contexto, al detectar la problemática indicaba que su personal estaba trabajando para "solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible".

En la red ferroviaria andaluza se han producido este martes otras incidencias. Así, la circulación de trenes entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) continúa interrumpida por una incidencia en la infraestructura.