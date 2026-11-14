'Noviembre, mes de Romero de Torres' trae moda y patrimonio a la calle, conferencias y coloquios de su figura

Archivo - Museo Julio Romero de Torres. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha organizado por segundo año consecutivo el proyecto 'Noviembre, mes de Julio Romero de Torres', un programa cultural que nació tras la celebración en 2024 del 150 aniversario del nacimiento del artista con el objetivo de seguir poniendo el foco en la figura de nuestro pintor más universal, para que forme parte de la vida cultural de la ciudad de manera estable.

En una nota, la delegada de Cultura, Isabel Albás, ha recordado que "el Consistorio se volcó con una extensa y variada programación que venía a reivindicar la figura del artista y su legado más allá de los clichés a los que siempre ha estado sometido" y ha añadido que tenían "claro que, una vez culminada esta efemérides, no nos podíamos quedar ahí".

De esta manera, este año se ha organizado un ciclo de conferencias y coloquios centrados en el pintor, su obra y su trayectoria, que se desarrollarán en el Centro de Recepción de Visitantes desde este domingo, día 15, y hasta el 25 de noviembre. Con entrada libre hasta completar aforo.

Así, este domingo, a las 12,00 horas, está prevista la mesa redonda 'Las nietas de las musas. Las modelos de Julio Romero recordadas por sus descendientes', moderada por Teo Fernández Vélez y con la participación de Mónica Montero --nieta de La Samaritana--, María Marín Albi --nieta de Santa Inés-- y María del Carmen del Río --nieta de Nuestra Señora de Andalucía--.

El día 16, a las 20,00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Estrellas de la farándula y musas de la intelectualidad', a cargo de María del Rosario Martínez Navarro, de la Universidad de Sevilla.

El 22 de noviembre, a las 12,00 horas, será el turno del coloquio 'La familia Pellicer y los Romero de Torres', con Rafael Pellicer Zamora y Teo Fernández Vélez, mientras que el 23 se ha fijado la conferencia 'La ruralidad en Julio Romero de Torres', impartida por María Dolores García Ramos, de la Universidad de Córdoba, a las 20,00 horas.

Ya el 25 es el cierre de este ciclo con la conferencia, a las 20,00 horas, sobre 'Julio Romero de Torres y el mundo de la publicidad: viaje de ida y vuelta', a cargo de María del Mar Ibáñez Camacho, del Museo de Bellas Artes de Córdoba.

'VISTIENDO AL MITO'

Del 17 al 30 de noviembre se ha programado 'Vistiendo al mito', una exposición en red que reúne moda, arte y artesanía inspirada en el universo del pintor. Serán ocho diseñadores, ocho artistas y ocho espacios repartidos por la ciudad que se podrán visitar, cada uno con su horario y con entrada libre, a través de una muestra que propone un recorrido único a través de lugares emblemáticos, cada uno dedicado a un tema fundamental de su obra, como 'La Mujer', con diseños de Mancini Costura y Julio Muñoz, en la Casa Romero de Torres; 'Córdoba', a cargo de Basi del Río e Irene Pavón, en el Museo Taurino; 'El Símbolo', creaciones de Moussa Costura & Eva Llamas, en la Casa Góngora.

Asimismo, 'Lo Hondo', obra de Juan Antonio Lara y Sombrerería Miranda, en la Posada del Potro; 'El Deseo', diseños de Pepa Serrano y Eva Vega, en el Real Círculo de la Amistad; 'Sagrado y Profano', por Pires Estudio y filigrana cordobesa, en el Palacio de Orive; 'La Muerte', presentado por Tamaral Costura y Álvaro Larosa, en el Cementerio de San Rafael, y 'Memoria', a cargo de Inma Benicio y Paco Rosales perfumes, en el Palacio de Viana.

La iniciativa invita tanto a cordobeses como a visitantes a redescubrir el legado visual e histórico del artista desde una perspectiva contemporánea, integrando el patrimonio de la ciudad.

En este caso, Albás ha indicado que "se trata de una programación muy atractiva que pone el foco en nuestro artista y que busca que su memoria y su legado siempre esté presente; que no se apague". "Estamos mirando a un patrimonio que nos hace únicos y que nos sitúa en el mapa nacional y internacional de la mano del magnífico legado del pintor", ha resaltado.