Una nueva planta fotovoltaica reducirá al 50% el consumo energético del depósito Pantera Rosa de Torrenueva (Granada)

El presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha visitado la nueva planta fotovoltaica instalada sobre la cubierta del depósito de Pantera Rosa, en Torrenueva Costa, acompañado por el alcalde del municipio, Plácido Lara - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva planta fotovoltaica reducirá al 50% el consumo energético del depósito Pantera Rosa de la localidad granadina de Torrenueva Costa según ha informado la Mancomunidad de Municipos de la Costa Tropical.

La institución comarcal junto con Aguas y Servicios avanzan en la modernización de las infraestructuras vinculadas al ciclo integral del agua con la instalación de 84 módulos solares, que generarán más de 80.000 kWh de energía renovable al año.

El presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha visitado la nueva planta fotovoltaica instalada sobre la cubierta del depósito de Pantera Rosa, en Torrenueva Costa, acompañado por el alcalde del municipio, Plácido Lara; la jefa del sector Motril de Aguas y Servicios y el responsable del departamento de Digitalización y Nuevas Tecnologías de Aguas y Servicios, Ana Cano y Antonio García, respectivamente.

En concreto, la nueva planta alcanza una potencia instalada de 50,46 kWp y permitirá generar los referidos más de 80.000 kWh de energía renovable al año, una producción equivalente al consumo eléctrico anual de unas 25 viviendas medias españolas. Gracias a esta generación, se estima una reducción cercana al 50% del consumo energético de la instalación.

"Esta actuación refleja el compromiso de la Mancomunidad con la modernización y sostenibilidad de las infraestructuras vinculadas al ciclo integral del agua, en una firme apuesta por avanzar hacia un modelo de gestión cada vez más responsable con los recursos y con el medio ambiente", ha dicho Caballero.

La energía producida se destinará prioritariamente al autoconsumo y, cuando exista excedente, será vertida a la red eléctrica. Además, Aguas y Servicios ha integrado la planta en su sistema de supervisión y control mediante SCADA, lo que permitirá monitorizar su funcionamiento en tiempo real, optimizar su rendimiento y detectar posibles incidencias.

En este sentido, los responsables de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua han explicado que "la incorporación de esta planta permite mejorar el control de la instalación y reducir de forma notable su dependencia energética, con un seguimiento permanente de su funcionamiento".

Desde el punto de vista ambiental, la instalación evitará la emisión de aproximadamente 14,5 toneladas de CO2 al año y más de 430 toneladas a lo largo de sus 30 años de vida útil estimada.

Por su parte, Plácido Lara ha destacado que "esta actuación supone una mejora importante para una infraestructura esencial del municipio y permite seguir avanzando en la incorporación de soluciones más sostenibles".