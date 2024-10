Nueva protesta sanitaria en Andalucía este miércoles para exigir que "se cumpla lo pactado": "No abandonaremos"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, Satse, CSIF y UGT protagonizan este miércoles la segunda de las tres jornadas de protestas convocadas para este mes de octubre para reprochar al nuevo equipo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía la "falta de diálogo" y los "incumplimientos" de los acuerdos alcanzados y rubricados para la mejora de la Atención Primaria y de la carrera profesional, lo que está llevando, a su juicio, "a una situación de precariedad a la sanidad pública andaluza".

Situación "sin precedentes" por lo que "no abandonaremos las protestas hasta conseguir que se cumpla lo pactado". Las protestas se llevarán a cabo en centros de salud de las ocho provincias andaluzas a las 10,30 horas. Así, según han informado los convocantes, en Almería, la concentración se realizará en el Distrito Almería; en el centro de salud La Milagrosa de Jerez de la Frontera, en Cádiz; en el CARE Carlos Castilla del Pino, en Córdoba; en el centro de salud de Isla Cristina, en Huelva; en el centro de Salud de Úbeda (Jaén); en el centro de salud de Teatinos, en Málaga y en el Distrito Sevilla, en la capital andaluza. La próxima protesta está anunciada para el miércoles 30 de octubre.

Desde UGT, Antonio Macías ha calificado de "lamentable que tengamos que seguir manifestándonos por la falta de diálogo e incumplimientos de los pactos por parte de una consejera --Rocío Hernández-- que ha llegado al cargo por las mismas negativas por parte de su predecesora en el cargo", en alusión a la anterior titular de Salud, Catalina García. José Sánchez, secretario general del Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía, ha advertido a la Consejería que "seguiremos" con las protestas "hasta lograr el cumplimiento de lo pactado".

Esta situación, según Satse, "no tiene precedentes por lo que no abandonaremos las protestas hasta conseguir que se cumpla lo pactado", ya que esta situación "perjudica tanto a los profesionales como a los usuarios". "El SAS anunció la semana pasada una próxima reunión y seguimos sin recibir cita alguna, por lo que no creemos en las declaraciones", ha apostillado José Sánchez. Por parte de CSIF Andalucía, el responsable de Sanidad, Victorino Girela, ha defendido la protesta de este miércoles porque los "incumplimientos" de los pactos están "lastrando la sanidad pública y precarizándola". "La situación es complicada", ha apuntado Girela, para el que hay un "deterioro" de la actividad asistencial y los profesionales están "al límite". "No terminan de creer en el sistema público", ha sentenciado CSIF.

Por último, José Pelayo Galindo, de CCOO Andalucía, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "No tiene problemas para pagar miles de millones a la privada pero sí tiene muchos problemas para pagar la carrera profesional a los trabajadores del SAS". Por este motivo y con el fin de que Moreno "cumpla lo que pacta", CCOO ha asegurado que hay "motivos" para llamar a la plantilla pública del sistema andaluz a movilizarse.

Las cuatro organizaciones sindicales ya convocaron protestas durante el mes de mayo en las ocho provincias andaluzas, así como otra conjunta en Sevilla el pasado 16 de junio. Además, la "inacción" de la Administración llevó a la convocatoria de una huelga parcial en el Servicio Andaluz de Salud el 26 de junio. Ahora, una vez transcurrido el verano, CCOO, CSIF, Satse y UGT lamentan que "la situación no haya evolucionado en positivo", por lo que volverán "a alzar la voz en defensa" de la sanidad pública andaluza durante este mes de octubre, "sin descartar en absoluto nuevas medidas si la actitud de la Administración no cambia radicalmente".