La nueva sede del Conservatorio Superior de Música de Jaén permitirá "un salto de calidad" a su ya "exitosa trayectoria"

Autoridades visitan una de las clases del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira durante su inauguración oficial.

La nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de Jaén, permitirá "dar un salto de calidad" a su ya "exitosa trayectoria", acorde, además, "con el enorme talento musical que atesora de manera especial esta tierra".

Así lo ha destacado este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración oficial del edificio construido en el Pase de España, en el Bulevar, donde se imparte clase desde el pasado septiembre.

Un acto, en el que ha sonado la música del pianista Chico Pérez y que también ha contado con el alcalde, Julio Millán, y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, entre otras autoridades, además del director del centro, Rubén Fernández.

"Solo hay que entrar en este espléndido conservatorio, pasear por alguno de sus largos pasillos, para darse cuenta que estamos en una de las infraestructuras, desde el punto de vista cultural, más importantes que hay en Andalucía y en España", ha asegurado.

Moreno ha reconocido el "gran trabajo" del equipo docente y directivo así como la dedicación del alumnado de cara a su formación, sin el que "nada de este esfuerzo merecería la pena". Y es que, según ha añadido, supone "el final feliz de una larga y oportuna e histórica reivindicación" de la ciudadanía para que el Grado Superior de Música tuviese una sede propia, ya que, desde su implantación en 2010, compartía la del Grado Profesional en la calle Compañía.

"Un compromiso que viene de muy atrás, porque cabe recordar que el proyecto data de 2015, hace ya más de diez años. Y es momento para agradecer el decisivo que en 2019 se le dio por parte de las administraciones con competencia en la materia, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, y cuando eso sucede, es cuando la política se percibe como útil y valiosa para el conjunto de la ciudadanía", ha declarado.

Ha recordado que la primera piedra la puso en marzo de 2021 el "añorado Javier Imbroda" como consejero de Educación y ha supuesto "una inversión de cerca de once millones de euros en la obra, más cerca de otro millón en equipamiento, especialmente en instrumentos". A lo que se sumarán "otras inversiones a lo largo de este curso y el curso que viene".

Así las cosas, el presidente de la Junta ha recalcado la "importancia de este armonioso palacio para la música" que ya disfrutan "243 alumnos y 64 profesores", cuando el Conservatorio Andrés de Vandelvira cumple 15 años de "exitosa trayectoria".

Una sede, en cuya ejecución, tampoco han faltado dificultades. Y es que, la empresa adjudicataria paralizó los trabajos en marzo de 2022 esgrimiendo la subida de los costes de materias primas y energías. Tras más de 14 meses y después de rescindir el contrato, las obras se volvieron a adjudicar y se retomaron en julio de 2023. Finalizaron el pasado agosto y el curso 2025-2026 pudo ya comenzar en sus instalaciones en septiembre.

SUMA DE ESFUERZOS

En este sentido, el alcalde de Jaén también ha considerado "crucial la lealtad institucional" que "ha aunado los esfuerzos del Estado, la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Jaén para que pueda ver la luz" esta nueva infraestructura.

En su intervención, ha hablado del papel fundamental que desde el inicio ha jugado el Consistorio en todo un proceso administrativo y urbanístico para que el uso del suelo fuera acorde con las necesidades de este proyecto, "una situación enquistada desde hace años" que se pudo desatascar en el anterior mandato.

"El proyecto es fruto de una lealtad institucional compartida, que hay que reconocer, especialmente con esa aportación del Gobierno de España de 8,3 millones para este edificio, entre aquel logro que consiguió en su día de Fondos Europeos por importe de 140.000 millones de euros que ahora están permitiendo a la Junta ejecutar todos estos proyectos que ahora ven la luz", ha comentado.

Una lealtad institucional que el regidor ha pedido que sea recíproca en "proyectos que la Junta de Andalucía tiene pendientes con la ciudad desde hace años", como la puesta en marcha del tranvía "sin más demoras", el Distribuidor Norte o actuaciones en materia de vivienda y rehabilitación.