Una nueva tecnología fotónica permite combinar la luz de varios telescopios de forma eficiente

Imagen en detalle del anillo de plasma que se forma alrededor del capilar de sílice y que permite fundir el vidrio para poder estirarlo con una precisión de micras. - AMSTECHNOLOGIES, 3SAE TECHNOLOGIES

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha desarrollado un nuevo dispositivo capaz de reunir en una sola salida la luz procedente de varios telescopios. El avance supone un paso hacia sistemas astronómicos modulares más escalables y podría encontrar aplicaciones también fuera de la astronomía.

Para observar más lejos y con mayor detalle, los telescopios necesitan captar cada vez más luz. Una de las vías para conseguirlo es construir instrumentos de mayor tamaño, pero esta opción plantea enormes desafíos tecnológicos y económicos.

Otra posibilidad es unir las capacidades de varios telescopios más pequeños y hacer que trabajen como uno solo. Para lograrlo, es necesario resolver un reto fundamental: recoger y combinar con precisión la luz que capta cada telescopio.

Un equipo internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha dado un paso importante para afrontar este reto con una nueva aplicación de las llamadas linternas fotónicas, pequeños dispositivos de fibra óptica capaces de manipular y transportar la luz con gran eficiencia.

"Las linternas fotónicas utilizadas hasta ahora transforman la luz que viaja por una fibra óptica en varias señales independientes", explica Marina Centenera, contratada predoctoral FPI asociada a la acreditación Severo Ochoa del IAA-CSIC y líder del trabajo.

"Nuestro nuevo dispositivo funciona a la inversa: combina la luz procedente de siete fibras ópticas en una única salida, conservando las propiedades necesarias para aprovechar de forma eficiente la luz captada por los telescopios".

Las pruebas realizadas en el laboratorio muestran que el nuevo dispositivo consigue combinar las señales procedentes de las siete fibras conservando más del 90 por ciento de la luz.

Este elevado nivel de eficiencia resulta especialmente relevante para aplicaciones astronómicas, donde cada cantidad de luz captada puede ser determinante para observar y estudiar objetos débiles con mayor precisión.

Los resultados, publicados en la revista Optics Letters, constituyen la primera demostración de una linterna fotónica diseñada específicamente para combinar varias entradas multimodo en una única salida también multimodo.

"El nuevo diseño permite trabajar de forma eficiente con la luz recogida por los telescopios después de atravesar la atmósfera terrestre, abriendo una vía para combinar las señales de varios telescopios y aprovechar conjuntamente su capacidad de observación", apunta Pedro J. Amado, investigador del IAA-CSIC que forma parte del trabajo.