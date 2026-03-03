Nueve jóvenes médicos andaluces atrapados en Sri Lanka afean "incertidumbre" por parte de las instituciones para volver

Grupo de jóvenes andaluces atrapados en Molombo (Sri Lanka), afectados por el cierre del espacio aéreo a causa de la ofensiva de Estados Unidos e Israel a Irán. - CEDIDA AFECTADOS

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de nueve jóvenes recién egresados del Grado de Medicina por la Universidad de Sevilla (US) y examinados hace un mes del MIR se encuentran atrapados en Negombo, un pueblo próximo a Colombo (Sri Lanka), a causa de la ofensiva lanzada este sábado por parte de Estados Unidos e Israel a Irán y que ha provocado el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo. En declaraciones a Europa Press, han recriminado la "incertidumbre" que les genera la gestión del consulado de Colombo, de la embajada de Nueva Delhi (India) y de la aerolínea Etihad Airways.

Uno de los portavoces del grupo, Rubén Corraliza, ha precisado que desde la aerolínea "no les dicen nada", y ha sido un agente de la agencia de viajes Travel Hood quien ha conseguido contactar con Etihad Airways. "Nuestra agencia ha logrado contactar con la aerolínea tras intentarlo nosotros mismos y nos han indicado que, supuestamente, el próximo día 9 nos reestructurarán nuestro vuelo previsto", ha afirmado.

Al hilo, ha concretado que ni el consulado de Colombo ni la embajada de Nueva Delhi les han ofrecido soluciones a corto plazo. En este sentido, una de las afectadas, Ana García, ha asegurado en un vídeo difundido a los medios que tan solo pueden contactar con ellos "a través de correo electrónico" y han recibido como contestación que contacten con la aerolínea.

"Nosotros intentamos contactar con la aerolínea, pero tras muchas horas intentando solamente nos dicen que cuando se abra el espacio aéreo podremos volar", ha apostillado García, al tiempo que ha valorado que eso podría ser "cuestión de semanas o incluso de meses".

Por su parte, José Antonio Albert Soto, otro de los afectados en el grupo, ha explicado que se encuentran "con bastante seguridad, con alojamiento y tenemos comida", pero ha matizado que se encuentran en una situación de "incertidumbre", puesto que desde Etihad Airways les han trasladado que hasta el 9 de marzo "no va a haber nuevos vuelos" y no les han proporcionado "una alternativa para regresar a nuestro país".

En este sentido, Álvaro Luceño, uno de sus compañeros, ha indicado que "se ha cerrado el espacio aéreo con el cual nosotros debíamos volver a España, por lo que estamos aquí sin tener claro la fecha de vuelta y adaptándonos día a día".

En suma, los portavoces del grupo de jóvenes de entre 24 y 26 años afectados por este suceso han insistido en que se encuentran "esperando a que nos reubicaran en otros vuelos o que buscaran una ruta alternativa" porque quieren volver a España "cuanto antes".

En contra, Corraliza ha agregado que la agencia de viajes Travel Hood "está haciendo todo lo posible" para solucionar esta situación que también afecta a otro grupo más de turistas españoles en Sri Lanka y a otro más en las Maldivas, en viajes también gestionados por la misma agencia.

Además, Corraliza ha detallado que la Junta de Andalucía ya se ha puesto en contacto con el grupo de jóvenes. Así, el Gobierno andaluz ha recogido "todos los datos" y les ha emplazado a que "estén tranquilos" hasta que encuentren una solución.