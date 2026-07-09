El nuevo Centro de Recepción de la Mezquita de Córdoba acoge la visita de los directivos del Museo del Prado

Responsables del Cabildo, del Museo del Pardo de Colecciones Reales, durante la visita al CIR de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido una "visita institucional de primer nivel" en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural y museístico nacional, en concreto la del director de Colecciones Reales, Víctor Cageao, y la directora adjunta de Administración del Museo del Prado, Marina Chinchilla, quienes han viajado a Córdoba para conocer en detalle las recientes innovaciones e infraestructuras puestas en marcha por la institución capitular.

Así, según ha informado el Cabildo en una nota, la jornada ha comenzado con una visita al nuevo Centro de Información y Recepción (CIR) Patio de San Eulogio, un espacio concebido como la nueva puerta de entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba, que "destaca por su vanguardia técnica y su planteamiento arquitectónico, diseñado para mejorar sustancialmente la experiencia del visitante, antes de acceder al templo".

Los directivos han mostrado "un gran interés por el modelo de flujos, la atención al público y la integración" del centro en el entorno histórico. Posteriormente, la delegación se ha trasladado al interior de la Mezquita-Catedral, para realizar un recorrido técnico por las naves y las sucesivas ampliaciones del monumento, "profundizando en los retos que plantea la conservación preventiva y la gestión diaria de un espacio que es, de forma simultánea, el primer templo de la Diócesis y un destino turístico mundial".

Durante todo el itinerario, las autoridades culturales han estado "acompañadas y asesoradas por los prestigiosos arquitectos Juan Pablo Rodríguez Frade y Gabriel Morate". Ambos expertos han desgranado los criterios arquitectónicos, históricos y de restauración que han guiado las últimas intervenciones del Cabildo, propiciando "un valioso intercambio de impresiones en torno a la conservación del patrimonio, la museografía y la sostenibilidad de los grandes contenedores culturales de nuestro país".

Con este encuentro, el Cabildo Catedral de Córdoba reafirma su "vocación de apertura y colaboración con las principales instituciones culturales de España, consolidando su modelo de gestión responsable como un referente de excelencia y diálogo técnico en el sector del patrimonio mundial".