Un nuevo seísmo de magnitud 2 con epicentro en Alhendín (Granada) se deja sentir entre la población

Mapa de terremotos de la serie sísmica de Granada a 3 de septiembre de 2026. - IGN

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo episodio sísmico superficial de mangitud 2 mbLg y con epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido por la población este jueves a las 7,23 horas.

Así se desprende de la información reportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press sobre un nuevo terremoto que se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada capital y la zona sur de su área metropolitana desde el pasado 14 de agosto.

No se trata del único seísmo sentido por la población en las últimas horas, ya que durante la madrugada también aparecen como sentidos uno a las 3,33 de la madrugada con epicentro en Gójar y magnitud 1,7 mbLg, y otro en la misma localidad a las 2,36 horas también de magnitud 1,7.

Los seísmos reseñados no son los únicos que se han producido este jueves, ya que durante la madrugada y lo que va de mañana ya son más de treinta los temblores registrados con epicentros en localidades como la capital granadina, Huétor Vega, La Zubia, Ogíjares, Cájar o Gójar, entre otros.