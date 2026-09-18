Un nuevo temblor de magnitud 2,9 se deja sentir entre la población de Granada y su área metropolitana

Terremoto superficial de magnitud 2,9 mbLg con epicentro en Ogíjares ampliamente sentido este viernes, 18 de septiembre, entre la población de Granada y su área metropolitana. - IGN

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo temblor de magnitud 2,9 mbLg se ha dejado sentir ampliamente entre la población a las 13,55 horas este viernes en la ciudad de Granada y en los municipios de su área metropolitana.

Así se deduce de la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press que señala, tras el cálculo revisado, que el terremoto ha sido superficial y ha tenido epicentro al suroeste de la localidad de Ogíjares.

El IGN califica hasta el momento a este seísmo como de intensidad III, es decir, débil pero sentido por la población, y señala que las localidades en las que más se ha percibido ha sido en Armilla, Monachil, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Dílar, Gójar, Huétor Vega, La Zubia y Ogíjares, si bien también se reporta como sentido en Granada, Las Gabias, Alhendín, Cenes de la Vega, Pinos Genil, Lancha del Genil, Vegas del Genil, Padul y Maracena.

El último temblor de magnitud similar tuvo lugar el pasado miércoles, 16 de septiembre, cuano a las 9,54 horas se produjo un seísmo superficial de 3,1 mbLg con epicentro en Ogíjares y ampliamente sentido por la población de Granada y pueblos del cinturón metropolitano.

Se da la circunstancia de que este pasado martes --coincidiendo con que se cumplía un mes del principio de la serie sísmica de Alhendín-- se desactivó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie.

Así, señalaron que la serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este pasado miércoles por la mañana se ha sentido ampliamente por la población un temblor de 3,1 mbLg, así como este viernes uno de 2,9.

Expertos han afirmado que estos terremotos se encuentran dentro de la "actividad normal" de esta serie sísmica que está "alcanzando el equilibrio" y ya no se esperan, por tanto, seísmos de grandes magnitudes en esta zona como los de Mw 4,8 que se alcanzaron los días 15 y 18 de agosto.