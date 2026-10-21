El obispo de Córdoba bendice 16 alojamientos y señala el "derecho fundamental a la vivienda ligado a la dignidad humana"

El obispo, acompañado del presidente de Vimpyica, bendice los alojamientos protegidos Santa Marina. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha inaugurado y bendecido este miércoles, junto al alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, los 16 alojamientos protegidos destinados a personas en riesgo de exclusión social que ha construido en el barrio de Santa Marian la Fundación Vimpyca, entidad benéfica de construcción sin ánimo de lucro, tras una inversión de dos millones de euros sobre suelo cedido por 50 años por el Ayuntamiento y con apoyo económico de la Junta de Andalucía.

En este contexto, Fernández ha destacado que "esta inauguración y bendición significa el reconocimiento al derecho fundamental de la vivienda ligado a la dignidad humana", lo que le ha llevado a agradecer a todas las personas que han hecho posible esta construcción, cuya gestión asumirá Cáritas Diocesana de Córdoba para "estar cerca, acompañar y promover el desarrollo integral de las personas necesitadas".

Junto a ello, el obispo ha resaltado que "con este acto se inaugura algo más que una solución urgente para personas a las que el acceso a la vivienda sería muy difícil sin la ayuda de entidades como la Fundación Vimpyca, que es sensible a esta necesidad, sin hacer ruido, y que hace tiempo que viene respondiendo a este reto".

En este sentido, ha subrayado que "la vivienda viene a ser como una segunda piel, que da seguridad, hace viable el bien primario de la familia, posibilita el crecimiento integral de la persona y la cohesión social", resaltando Jesús Fernandez que la Fundación Vimpyca, constituida en 1968 a instancias del Cabildo Catedral de Córdoba y que ha promovido desde entonces la construcción de más 6.000 viviendas de protección oficial en Andalucía, "apuesta por todos estos valores y además facilita la convivencia con el diseño de zonas comunes llamadas a la construcción de una vecindad que ofrezca ayuda mutua y solidaridad".

El conjunto de alojamientos benéficos levantados en una parcela de 969,30 metros cuadrados situada en la zona trasera del abside de la Iglesia de Santa Marina, entre la calles Moriscos y Miguel Amate Escudero y Tafures, está integrado por los mencionados 16 alojamientos protegidos, de los que seis son de dos dormitorios, nueve de un dormitorio y uno individual accesible.

La distribución busca ofrecer distintas opciones residenciales, incluida una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida. Este edificio tendrá uso residencial de alojamientos protegidos con áreas de uso comunitario, adaptado a las condicionantes arquitectónicas, arqueológicas y ambientales de partida.

El inmueble incorpora también zonas comunes destinadas a favorecer la convivencia entre sus residentes. En la planta baja se sitúan los accesos a las distintas áreas del edificio, así como espacios de estancia y salones comunitarios. La organización interior permite conectar los alojamientos con estas dependencias mediante galerías y zonas de circulación compartidas.

La inversión total realizada por Vimpyca asciende a unos 2.000.000 de euro, si bien ha contado con colaboración, tanto pública, como privada. En primer lugar, el Ayuntamiento de Córdoba, propietario del suelo, ha cedido su uso de forma gratuita durante 50 años para la construcción del edificio.

Por su parte, la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha aprobado "una importante ayuda económica correspondiente al programa de fomento del parque de viviendas en alquiler o de cesión de uso", mientras que la obra social de 'la Caixa' (Caixabank) ha sufragado parte de los gastos de equipamiento de los alojamientos mediante ayuda directa al proyecto. Por último, las empresas Grupo Puma y Simon Electric han cedido gratuitamente materiales de su especialidad necesarios para la construcción del edificio.

El presidente de la Fundación Vimpyca, el canónigo del Cabildo Catedral Fernando Cruz-Conde, ha agradecido la colaboración de todos en este proyecto en el que h"abitarán personas que están en riesgo de exclusión o ya están excluidas, puesto que los arrendamientos van a ser entre 160 a 250 euros al mes".

Cruz-Conde ha explicado que Vimpyca tiene como objetivo seguir construyendo viviendas para continuar la labor que ha hecho la Iglesia Católica en este campo, y ha precisado que, "con los datos concernientes en Córdoba, tenemos para desarrollar actualmente unas 3.100 viviendas. Actualmente estamos en construcción de 256", al tiempo que ha informado que será Cáritas Diocesana la encargada de gestionar estas viviendas, "como lo está haciendo en las 19 viviendas de Santa Isabel".

Por su parte, el Alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha mostrado su apoyo a Vimpyca para dar solución "a los problemas de acceso a una vivienda actuales", y ha resaltado que, "más allá de soluciones puntuales como estas, evidentemente la aspiración que debemos tener como sociedad en Córdoba es reducir esas cifras de pobreza y desigualdad".