El obispo de Córdoba inicia su primera visita pastoral en las parroquias del arciprestazgo de Baena-Castro del Río

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, comienza este viernes la primera visita pastoral que realiza a la Diócesis de Córdoba de manera oficial. Aunque monseñor ya ha recorrido buena parte de la Diócesis cordobesa, se adentra ahora a conocer de forma "cercana y directa" las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena-Castro del Río.

Según ha informado la Diócesis, comenzará su andadura este viernes, a las 9,00 horas, en la parroquia de Nueva Carteya para después recorrer las diez localidades que conforman este arciprestazgo: Espejo, Castro del Río, Llano del Espinar, Nueva Carteya, Doña Mencía, Zuheros, Luque, Baena, Albendín y Valenzuela.

En Nueva Carteya será recibido en la parroquia para rezar Laudes, visitará el Ayuntamiento a las 9,45 horas, el colegio, la Asociación de enfermos de Alzheimer y otras demencias (Anfacar), a los miembros de 'La Decisión' (minusválidos FP y sensoriales) y concluirá la mañana en el instituto.

Ya en la tarde, a partir de las 16,30 horas, se reunirá con las religiosas, catequistas, voluntarios de Cáritas, Manos Unidas, Misiones, Pastoral de Enfermos, Madres Mónica, Apostolado de la Oración, el coro parroquial y ADMA. Celebrará la santa misa a las 19,30 horas y acto seguido, culminará la jornada con una reunión con los Hermanos Mayores y la Agrupación de Cofradías.

Asimismo, el sábado, 10 de enero, a las 10,00 horas será recibido nuevamente en Nueva Carteya para conocer el cementerio, la ermita de San Pedro, el Oratorio de María Santísima de las Angustias, así como las cooperativas y la fábrica de harina y panadería. De esta manera, culminará su paso por la localidad y se trasladará a Baena para presidir a las 19,00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe la misa de inicio de la visita pastoral.

El prelado se dispone así a conocer no sólo los templos y su organización de la mano de los sacerdotes, sino a los grupos de las distintas parroquias y a los fieles que los conforman con los que mantendrá diversos encuentros y podrá disertar y compartir sus inquietudes.