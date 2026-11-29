Imagen de una de las reuniones que mantuvo la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, y técnicos municipales con los vecinos residentes en el edificio desalojado por los efectos de los terremotos del pasado mes de agosto. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

Las obras que permitirán volver a realojar a decenas de familias en sus viviendas en el número uno de la calle Mérida de la ciudad granadina de Armilla acabarán en un plazo de unos 15 días aproximadamente. Este domingo se cumple un mes del decreto del desalojo temporal preventivo del edificio a causa de los efectos de la serie sísmica del pasado mes de agosto en el mismo.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han confirmado que las obras que permitirán volver a sus residencias a todas las familias afectadas han entrado en su recta final y que se prevé en unas dos semanas estas hayan concluido definitivamente. Así las cosas, el tiempo acumulado de desalojo de las 36 viviendas que conforman el inmueble va a quedar, si todo va según lo previsto, en unos 45 días aproximadamente más el tiempo que se tarde en completar el proceso de certificación de obra y emisión de informes municipales que permitan el realojo.

Las mismas fuentes, que no han precisado el número exacto de familias afectadas, señalan que los residentes desalojados tienen solución habitacional y vienen pasando este tiempo en casas de amigos o familiares. Tan solo una mujer mayor que vivía sola en el inmueble y dos hermanos que compartían vivienda están actualmente realojados a cargo del Consistorio en el albergue de Inturjoven.

REPARACIÓN ESTRUCTURAL

El Ayuntamiento de Armilla decretó el 29 de octubre el desalojo preventivo del edificio a raíz de la solicitud de la comunidad de propietarios y la dirección facultativa al cargo de las obras de reparación estructural que se ejecutaban en este inmueble afectado por los terremotos.

Y es que durante los trabajos los técnicos contratados por la comunidad detectaron un deterioro del hormigón de mayor alcance del inicialmente apreciado en seis de los pilares y que afectaba a su núcleo resistente. Esto obligó a intervenir sobre elementos estructurales y a modificar los sistemas de apuntalamiento existentes para poder acometer su reparación definitiva.

La dirección facultativa comunicó al Ayuntamiento que la alternativa técnica elegida requería que el edificio quedara completamente desocupado durante la ejecución de las obras, que implicaban el desmontaje y retirada de los elementos de apeo y apuntalamiento.

DOS DESALOJOS DEL MISMO EDIFICIO

El desalojo que a día de hoy mantiene fuera de sus viviendas a los propietarios e inquilinos de las 36 viviendas no es el primero que afecta a la comunidad, ya que los terremotos del 15 y el 18 de agosto --los de mayor magnitud de la serie sísmica, con 4,8-- dañaron de tal forma el inmueble que el día 22 de ese mes ya se desalojó en su totalidad.

Algo menos de un mes después, el 19 de septiembre, el Ayuntamiento decretó el realojo parcial con una serie de condicionantes como la clausura del aparcamiento del semisótano, del ascensor y de los accesos peatonales y rodados a esta planta. Además, se estableció una inspección semanal por parte de la dirección facultativa para revisar las instalaciones.

Sin embargo, el descubrimiento de daños que permanecían ocultos y las condiciones técnicas necesarias para acometer su reparación modificaron la situación que permitió aquella autorización y con fecha 29 de octubre se decretó el segundo desalojo total que estaría próximo a su fin con la previsión de que en unos 15 días concluyan definitivamente las obras.

Para autorizar el regreso de los residentes será necesario que la dirección facultativa presente el certificado final de obra acreditando las condiciones de seguridad estructural del inmueble, y que los servicios técnicos municipales emitan un informe favorable que permita autorizar nuevamente su ocupación.