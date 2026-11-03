La ocupación turística alcanza el 70% en el puente de Todos los Santos en Granada a pesar de un 15% de cancelaciones

Archivo - Turista en el Corral del Carbón. (Foto de archivo). - JUNTA - Archivo

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ocupación turística en la provincia de Granada alcazó un 70% durante el pasado puente de Todos los Santos --desde el viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre-- a pesar de que se registró un importante "frenazo" en este sentido, ya que hubo hasta un 15% de cancelaciones.

En este sentido ha informado a Europa Press la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, entidad que detalla que si bien la previsión previa al puente era de una ocupación de un 76%, se esperaba igualmente un fuerte repunte de última hora --habitual en estas fechas festivas--, pero este se vio condicionado por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) con 69 víctimas mortales del pasado 28 de octubre.

"Lo primero que queremos es expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y desear que estos accidentes no vuelvan a ocurrir, sobre todo cuando parece que se podrían haber evitado", ha señalado el secretario general de la federación, Juan Manuel López.

Tras señalar al "muy importante frenazo" de las reservas en el pasado puente, el representante de las empresas turísticas granadinas ha expresado que en el sector hay "bastante preocupación" por la repercusión del corte de la línea férrea entre Madrid y Andalucía.

"No hay que mirar solo este puente de Todos los Santos, hay que mirar a que, al final, hay muchos clientes de empresa que vienen durante la semana a trabajar a la ciudad y que también utilizan el tren para asistir a congresos", expresan.

A ello, suma la repercusión en el "cada vez más importante turismo internacional", que aunque vía turoperación suele llegar a Granada por carretera en autocares, "pero cada vez más el turista internacional viaja de manera individual y es usuario de esta línea --de ferrocarril-- para visitar Andalucía, para visitar Granada. Y además estamos muy relacionados porque el que va a Sevilla o va a Málaga o a Córdoba, luego viene a Granada".

FECHAS IMPORTANTES PARA GRANADA

López hace hincapié en la preocupación del sector turístico granadino por el corte de la conexión ferroviaria tenienedo en cuenta el calendario de fechas festivas atractivas para visitar la provincia y la ciudad de Granada. "Nos preocupa mucho, dado que también tenemos ahí en breve el Puente de la Inmaculada, tenemos la apertura de Sierra Nevada de la estación el 28 de noviembre y tenemos la campaña de Navidad", apunta.

"La verdad que el sector está muy preocupado, ya que tenemos de por sí dificultades siempre, porque somos un sector al que nos afecta mucho cualquier subida de los costes de los insumos, nos preocupa que las comunicaciones sean ahora un problema para acceder a nuestra provincia y a nuestra ciudad", concluye.