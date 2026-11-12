La Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada acercará el CUE digital a los agricultores con talleres prácticos

Cartel de los talleres de Asaja Granada sobre el CUE digital. - ASAJA GRANADA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada pone en marcha un calendario de talleres presenciales en distintas localidades de la provincia para enseñar a los agricultores a utilizar el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE) y facilitar su adaptación a las nuevas exigencias de registro de la actividad agraria.

El primero de estos encuentros tendrá lugar este jueves de 19,00 a 20,00 horas en las oficinas de Asaja Granada, situadas en la calle Sevilla, 5, de Granada, bajo el título 'Cómo utilizar el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola en tu día a día'.

Esta primera sesión será impartida por Miriam Monge Bellido, responsable de la Oficina Acelera Pyme, y Fernando Coronel Serrano, jefe de Proyectos. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: 'https://acelerapyme-asaja- granada.com/cue-12-noviembre-2/'. A esta convocatoria le seguirán próximamente nuevos talleres en Loja, Vegas del Genil, Guadix y Baza.

Las sesiones tendrán un enfoque eminentemente práctico y estarán orientadas a que los agricultores conozcan el funcionamiento de la herramienta, aprendan a realizar las anotaciones y se familiaricen con sus principales funcionalidades, especialmente con el registro de los tratamientos fitosanitarios.

La formación cobra especial importancia ante la próxima entrada en vigor de la obligación de realizar por medios electrónicos las anotaciones de los tratamientos fitosanitarios, prevista para el 1 de enero de 2027.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, estos registros todavía pueden mantenerse en papel, por lo que los talleres ofrecen a los agricultores la oportunidad de conocer y practicar el manejo del cuaderno digital antes de que su utilización sea obligatoria para este fin.

La implantación del Cuaderno Digital supone un paso importante en la digitalización de las explotaciones agrícolas y en la modernización de la gestión de la actividad agraria. Su utilización permitirá registrar electrónicamente distintas operaciones, desde los tratamientos fitosanitarios hasta las aplicaciones de fertilizantes y otras prácticas agrícolas, dentro de un proceso de incorporación progresiva de obligaciones.

Tras los sucesivos aplazamientos de los plazos inicialmente previstos para la implantación de esta herramienta, Asaja Granada ha venido trabajando para preparar a los agricultores ante este proceso de transformación.

La organización considera fundamental que el sector disponga de formación y acompañamiento para afrontar con garantías las nuevas exigencias, especialmente teniendo en cuenta la importancia que la digitalización tendrá en la gestión presente y futura de las explotaciones.

Con este calendario, la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada refuerza su labor de asesoramiento y formación, acercando la capacitación digital a distintas zonas de la provincia y ofreciendo a los agricultores la posibilidad de aprender a utilizar una herramienta cada vez más relevante para su actividad.