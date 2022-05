Olona sitúa la familia como "el centro de todas las políticas públicas" en sus planes como presidenta de Andalucía

SEVILLA/MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha intercalado este miércoles su intervención en el Congreso de los Diputados de alusiones continuadas a su papel como candidata de este partido a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio.

Durante una interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, Olona ha afirmado que "la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas" para destacar que si "una mujer decide no formar una familia, será su libre elección", pero "no como hoy que es una imposición" ya que "salvo las élites, las jóvenes no pueden permitirse formar una familia hasta que el reloj biológico lo convierte casi en imposible".

La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha sostenido que "hay mujeres que no quieren tener hijos, otras que no pueden tenerlos, y no por eso son menos mujeres. Lo que yo quiero conseguir como presidenta de la Junta de Andalucía es que todas las mujeres podamos elegir y para eso solo Vox ofrece la solución", según una nota de este partido.

Olona ha querido ofrecer al electorado andaluz "un mensaje de esperanza", que ha situado en que "el cambio empezará en Andalucía gracias a la fuerza de los hombres y mujeres de Andalucía".

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha interpelado a la ministra de Igualdad "hablando como una mujer que es y que se siente muy mujer", pero especificando "que pertenece a una generación a la que nos inculcaron que el éxito profesional debía ser la meta, relegando todo lo demás".

Olona ha reconocido sentirse "una privilegiada" porque alcanzó "esa meta gracias a mi esfuerzo y al de mi madre" y de esa forma conseguió "su sueño", el de ser "abogada del estado.

La candidata de Vox en Andalucía ha anunciado sentirse también "una privilegiada porque cuando comprobé que el feminismo me había estafado, porque al final del camino que me había impuesto socialmente solo había soledad, decidí a los 30 años que quería formar una familia y conseguí ganarle la batalla al reloj biológico y como un milagro fui madre a los 40 años".

Tras esta contextualización, Olona ha anunciado ante las próximas elecciones andaluzas que "como presidenta de la Junta de Andalucía no pretendo imponer a ninguna mujer cual debe ser su camino", pero para mí "no hay sueldo ni responsabilidad profesional más importante que mi hijo".

Macarena Olona también se ha dirigido de forma directa a las "mujeres de Andalucía" y "en especial a las más jóvenes" para "daros la libertad que yo no tuve". Por eso, les ha anunciado que "solo Vox con su programa va a poder hacerlo posible".

En este sentido ha anunciado estar dispuesta a "romper las cadenas que nos ha impuesto el feminismo, que representa la ministra Montero, y que han asumido sin rechistar a izquierda y derecha".

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta ha argumentado que "desde Andalucía seremos luz de esperanza para toda España, porque como presidenta de la Junta haremos frente por primera vez a las leyes de autodeterminación del género".

Se ha dirigido a la ministra Montero para prometerle que "su ley Trans va a ser recurrida por los 52 de Vox, y conmigo como presidenta de la Junta de Andalucía", pero además también explicó que "derogaremos la primera ley de autodeterminación del género, la andaluza de 2014, así como todas las leyes sectarias ideológicas andaluzas que se ha tragado una derecha rendida".

Olona ha anunciado que ésta será una de sus últimas intervenciones como diputada de Vox para ejercer de candidata en las elecciones andaluzas.

"NO ME GUSTARÍA QUE UN FASCISTA DE MIERDA PEGARA A UN TIRO A MI HIJO"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha citado a la escritora y activista feminista uruguaya Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes de este año, para contestar a la interpelación a Vox sobre las medidas que va a adoptar el ministerio para garantizar la igualdad de los españoles.

"El poema se titula 'Proyectos' y fíjese que va de la familia: Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos, podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro", ha concluido su intervención la ministra en el Pleno del Congreso de este miércoles.

Montero ha respondido a Vox que no tienen "ni una sola propuesta" sobre la familia.

"Le cedo mi tiempo de intervención para que nos explique alguna de las propuestas que tienen ustedes para garantizar los derechos de las mujeres o de las familias en España", ha ironizado.

Además, a su juicio, Olona ha dicho "muchas cosas que son mentira".

"Señora Olona, lo que usted ha conseguido, igual que lo que yo he conseguido y lo que hemos conseguido todas las que estamos aquí, es gracias a la lucha de otras, de las que han venido antes, de las que han conseguido que tengamos derecho a abrir una cuenta corriente, derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho al voto, a la participación política, derecho a ser reconocidas como víctimas de violencia de género (...). No conseguimos las cosas sólo gracias a nuestro esfuerzo", ha afirmado.

A juicio de Montero, hay "muchísimas mujeres que se esfuerzan mucho a diario y no consiguen lo que quieren", y eso se debe, según la ministra, a que a una sociedad "machista" que coloca a la mujer "en una posición de subordinación" y que la hace "sufrir más violencias, cobrar menos, tener menos derechos garantizados" por el hecho de ser mujeres.

MONTERO: TODOS LOS DERECHOS PARA "TODAS" LAS FAMILIAS

En cuanto a la familia, considera que para que pueda existir, "necesita de un entramado social, político, institucional que garantice para todas las familias todos los derechos".

En este sentido, ha destacado la importancia de medidas para la familia como la existencia de un ingreso mínimo vital, el tope a los precios del alquiler, la protección a las madres víctimas de violencia de género o que se garantice "la fortaleza de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad, de los sistemas de atención a la dependencia".

"Para que si una mujer quiere cuidar, pueda cuidar sin perder derechos, pero que si no quiere cuidar o quiere cuidar sólo unas horas al día, pueda compatibilizar los cuidados con el trabajo y con el descanso y con ir al teatro y con ir al cine. O que si quiere ir con una persona dependiente al cine y que haya un profesional que le ayude a lavarse el cuerpo, si lo necesita, pueda tener ese apoyo del Estado. Eso es cuidar a la familia", ha comentado.